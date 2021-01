Zara Larsson anuncia su nuevo disco: Postergirl

Zara Larsson ya tiene listo su nuevo proyecto musical. A través de sus redes sociales, la intérprete ha confirmado que Postergirl será su próximo álbum de estudio. Un disco, del que ya ha presentado un nuevo sencillo, y que se publicará el próximo 5 de marzo.

El pasado viernes ya os contamos cómo había sido el estreno de Talk about love, su primera canción del 2021. Un tema muy romántico y pegadizo en el que la acompaña el rapero estadounidense Young Thug. Bajo la producción de Mike Sabath, ambos artistas crean un estribillo pegadizo y con mucho ritmo en el que dejan claro que "no quieren hablar de amor", solo quieren disfrutar del presente sin hacerse preguntas de lo que podría pasar.

Zara Larsson se convirtió en un nombre sinónimo de éxito a mediados de la pasada década. La artista sueca fue uno de los grandes nombres que nos dejó gracias a hits como Lush life o Never forget you. Pero su talento musical no se detuvo ahí y en los siguientes años pudimos disfrutarla junto a artistas como David Guetta (This one's for you), Ty Dolla Sign (So good), Tinie Tempah (Girls like) o Clean Bandit (en el 'pelotazo' Symphony).

De 1, pasamos por So good y su primera trilogía musical se completa con este Postergirl que de momento no tiene listado de canciones confirmado. Habrá que esperar para comprobar si algunos de los éxitos que ha lanzado en el último año y medio formarán parte de este trabajo o se quedarán en el limbo musical del 2020.

Casi incluso del 2019 porque desde ese año, Zara Larsson ya hablaba de un nuevo proyecto discográfico al que parece que le ha costado dar vida. Ruin my life, Invisible, Love me land o Wow han sido algunas de sus últimas apuestas musicales con las que intentar repetir el éxito de la pasada década.

¿Lo logrará? El 5 de marzo empezamos a salir de dudas.