El temporal de nieve Filomena ha dejado algo más que un manto blanco sobre el centro peninsular. El frío, la nieve y el hielo han cubierto Madrid y sus alrededores y han provocado grandes daños a su paso sobre todo en las carreteras y en lo que respecta a los árboles, pues un gran número de ellos no ha podido soportar el peso de la nevada y han acabado cediendo o perdiendo alguna ramas, algo que le ha roto el corazón a Soraya.

La cantante, que ha mostrado durante todo el fin de semana a través de sus redes sociales los daños que Filomena ha causado en su casa y los alrededores, llegó a subir a su Instagram una historia en la que aparecía llorando desconsoladamente después de que se cayeran varios árboles de su jardín.

"Estos días cuando he visto a los árboles caérsele las ramas, me ha dado muchísima pena", arrancaba el storie la artista ya entre lágrimas para luego proseguir: "Os parecerá una locura pero sentía como que estaban sufriendo mucho y me daba mucha pena", acabó Soraya limpiándose las lágrimas de los ojos y mostrando a los dos únicos árboles que había conseguido salvar de la devastadora Filomena.

Soraya: Chochete, este porro no me sube.

Soraya 2 minutos después: pic.twitter.com/xtLUj1n2Zv — Fran Llull (@Franciscollull) January 10, 2021

Los efectos de Filomena

Más allá de los árboles, el temporal bautizado como Filomena ha dejado en España hasta el momento al menos tres fallecidos, tal y como ha indicado Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha indicado que dos de ellos han perdido la vida en la localidad malagueña de Míjas arrastrados por el río cuando intentaban cruzarlo y el otro falleció en la calle en Zarzalejos, Madrid.

Además, la caída de un muro en Algeciras ha provocado heridas a dos personas, una de ellas menor de edad; han tenido que ser rescatadas al menos 1.500 personas en todo el país que habían quedado atrapadas en sus vehículos y unas 27.000 personas han permanecido varias horas sin luz.