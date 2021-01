Brian May lanza un perfume inspirado en una canción de Queen

A lo largo de todas las décadas que llevamos disfrutando de su música, hemos aprendido que Brian May no solo es un gran compositor y guitarrista, sino que también ha estudiado astrofísica. El británico es tan inquieto que no solo con estas profesiones está contento, sino que además se apunta a muchísimas causas relacionadas con el activismo.

Precisamente en esta preocupación que May tiene con los demás es donde nace la última gran causa a la que se ha apuntado. El legendario guitarrista de Queen ha lanzado su propio perfume, y todo ello con el fin de proteger la conservación de los animales salvajes con parte de las ganancias que consiga con sus ventas. Todo ello será a través de la organización benéfica Save Me Trust, para defender su causa.

"Estoy entusiasmado con esta colaboración única. Mi gran amigo Sergio Momo, con gran generosidad, diseñó un nuevo perfume en beneficio de la vida silvestre. ¡La compasión nunca ha tenido un olor tan dulce!", expresó May en la presentación de esta nueva fragancia, con la que espera conseguir un alto volumen de ventas.

El nombre de esta fragancia, Save Me, está inspirada en la canción del mismo nombre de Queen, que está dentro el álbum The Game. "Salvar animales salvajes nunca ha olido tan bien", comentó el guitarrista sobre la fragancia. Los principales olores que son parte de este nuevo perfume son el sándolo y cabello de tejón.

Desde hace muchos años, el artista viene colaborando con organizaciones afines a la protección de animales. Sin embargo, este sería el primer objeto comercial que lanza a su nombre para poder ir en su beneficio y rescate.

En cuando a los precios de este producto, el envase de 50 ml de Save me cuesta alrededor de 235 euros. Sin embargo, existe otra versión más cara que cuenta con los autógrafos de Brian May y Sergio Momo, el fundador de la marca de perfumes, valorada en 500 euros.

Según el comunicado oficial, la organización que recibirá los fondos hace campaña contra la cacería de zorros y el sacrificio de tejones.