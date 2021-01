Nathy Peluso celebra su cumpleaños con una reflexión: “Cuanto más vieja, más buena estoy”

Nathy Peluso está de enhorabuena. Este 12 de enero ha cumplido 26 años y, a juzgar por la imagen que ha compartido con sus seguidores, lo ha hecho feliz y dispuesta a dar la bienvenida a una nueva etapa llena de ilusiones.

Aunque parece que a este nuevo año también le acompaña una lista de deseos que ella misma ha desvelado en dicha publicación. "Mi deseo es envejecer haciendo discos de la reputísima madre, que mis papás me duren mucho y que me pueda volver a subir a un escenario. No pido una mansión pero si un beso de verdad, porque los de mentira me aburren. También un gatito, la pileta climatizada y un show de Stevie Wonder", confiesa. Pero eso no es todo.

La cantante también ha aprovechado la ocasión para hacer balance de cómo ha vivido sus 25 y para compartir su reflexión. "Me encanta ser artista. A veces hasta me admiro. Este año tuve el sueño muy torcido, a ver si ahora que soy adulta se me acomoda un toke. Todas las famosas se quitan un año, espero no serlo todavía así que escribo la verdad, cumplo 26, y realmente descubrí que soy como el vino, cuanto más vieja, más buena estoy. Más inteligente también", dice entre sus líneas.

Esta seguridad en sí misma es algo de lo que Nathy nos habló en una entrevista con LOS40 hace unas semanas. "Hablar con amor y seguridad de una misma está bien y a veces se confunde con otras cosas", explicó.

Precisamente fue en esta conversación en la que nos confesó cuál era su misión en el mundo. Y no solo eso, sino que también contó todo lo que no se vio de su sesión con Bizarrap. "La música es por lo que vine al mundo, y me voy a hacer cargo hasta que me muera", señaló. Y nosotros estamos más que dispuestos a ser testigos de ello.

El último año ha sido una auténtica montaña rusa para la cantante. Después de un año difícil para todos, Nathy lanzó su álbum Calambre el 2 de octubre. Un álbum del que asegura sentirse orgullosa y que sueña presentar sobre los escenarios muy pronto. ¿Cuál es tu canción favorita del disco?