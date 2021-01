Paula Echevarría reflexiona sobre uno de los grandes cambios de su vida en este último año

Paula Echevarría se ha levantado filosófica. Tras vivir lo que es un confinamiento, muchos resetearon su escala de valores. Se habló de lo mucho que nos había abierto los ojos la inédita situación que estábamos viviendo. Y las reflexiones se multiplicaron… lógico, teniendo en cuenta las circunstancias extremas y el parón de la actividad, que nos dejó más tiempo del habitual para pensar y dar vueltas a todo.

El tiempo pasa y muchos de los buenos sentimientos y propósitos que nos produjo esa situación permanecen en algunos casos y han desaparecido en otros tantos. Pero el caso es que, de una manera u otra, esta etapa va a suponer un aprendizaje.

La actriz lo tiene claro y no duda en ofrecer su punto de vista sobre lo que se lleva de toda esta situación que hemos vivido y que seguimos viviendo… y no hablamos solo de la pandemia. “Sabéis una de las cosas que me ha enseñado el 2020?... (y estos primeros 13 días de 2021...) A improvisar! Yo era una persona suuuper cuadriculada, de las de agenda… todo estaba apuntado! Y ahora? Me da la risa! Creo que hace un año que no hago un plan que se pueda cumplir a rajatabla! Covid, confinamiento, restricciones, Filomena, ola de frío…”, escribía en sus redes.

Una nueva Paula

Además de los cambios que hemos sufrido todos, ella ha tenido que sumar el suyo personal de haberse quedado embarazada. Parece que poco a poco se va a adaptando al vuelco que ha dado su vida.

“Una de mis frases favoritas siempre ha sido: ‘Lo único constante es el cambio’ ... pero en el fondo no sabía aceptar cuando eso pasaba… Ahora sí… Nosotros cambiamos, la vida cambia, las circunstancias cambian y hay que saber aceptar y adaptar… Y sabéis qué? Vivo más tranquila ahora que antes! Buen día para todos! ❤”, escribía.