Cristina Pedroche despeja todas las dudas sobre su foto en la nieve: “Lo que es el agujero...”

Filomena nos está dando muchos quebraderos de cabeza con tanto frío y ciudades enteras inmersas en el caos con motivo del temporal. Sin embargo, la borrasca más famosa del año (ojo, solo llevamos unos días del 2021) también nos trajo unos días estupendos para disfrutar de la nieve y hacernos esas fotos que tan bien quedan en el muro de Instagram.

Los famosos fueron los primeros en compartir con sus seguidores este tipo de instantáneas idílicas, que si jugando con la nieve, que si posando mientras el cielo descargaba toda su ira…Otros, sin embargo, apostaron por algo más arriesgado: aparecer completamente desnudos mientras Filomena les ponía los pelos de punta...literalmente

Cristina Pedroche, Paco León y Miguel Ángel Silvestre son solo algunas de las celebrities que quisieron quitarse la ropa y desafiar al temporal. De sus fotos se ha hablado mucho, aunque especialmente de la de la presentadora de las Campanadas, que decidió aprovechar la nieve y el frío invernal para hacer una sesión de meditación completamente desnuda.

Cristina Pedroche responde a las críticas

Las redes sociales se llenaron de memes, críticas y otros comentarios que es mejor obviar (fuera machistas), pero Cristina Pedroche, acostumbrada a que hablen de ella, no le dio mucha importancia, aunque sí quiso aclarar una cosa en el espacio de laSexta en el que colabora diariamente.

Cristina Pedroche se pronuncia en 'Zapeando'

"A mi en mi casa me gusta estar desnuda", explicó en Zapeando. "No entiendo la que se ha montado". Entonces, Valeria Ros, compañera del programa, le preguntó si se puso "algo debajo del chichi" para no coger frío. ¿La respuesta de Pedroche? "Es que me puse un segundo, no estuve diez horas meditando. Además, una vez coges la postura, lo que es el agujero, no se apoya en el suelo".