Katy Perry se pone sentimental felicitando a Orlando Bloom en su primer cumple siendo papá

Katy Perry y Orlando Bloom han vivido un 2020 de lo más especial marcado por la llegada al mundo de Daisy, su primera hija en común. Con una relación cada vez más consolidada y una recién estrenada paternidad, el protagonista de Piratas del Caribe cumple hoy día 13 de enero 44 años de edad.

Una fecha muy reseñable en la que, como viene siendo costumbre, Katy Perry no duda en sacar a relucir las imágenes más tiernas e íntimas de la pareja y, tal y como ha hecho en otras ocasiones, en este recién estrenado 2021 no iba a ser menos. La cantante se ha puesto de lo más sentimental y ha compartido unas fotos de lo más variadas que hacen todo un recorrido a través de la relación y entre las cuales, por supuesto, hay lugar para si hija, aunque sea dentro de la tripita de la cantante. Un día en el que la diva del pop ha vuelto a ver la ocasión perfecta para gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está de su chico.

La secuencia de fotos empieza con el nivel de ternura por las nubes con una estampa de Orlando Bloom junto a tres pollitos a los que parece que susurra o canta. Y, por si con esto no hubiera sido suficiente, le siguen desde estampas de lo más cotidianas de la pareja cepillándose los dientes, retratos con diferentes looks, seguidas de recuerdos de paseos a caballo, su viaje a Egipto y entre las que tampoco falta espacio para Nugget, la perrita marrón que protagonizó el vídeo de Small Talk. Todo en una publicación en la que Katy Perry se ha mostrado de lo más sentimental, no solo en lo que muestra, sino también en lo que dice: "Los 44 más felices para mi amor, el brillante padre de mi 'Palomita' (haciendo referencia a Dove, el segundo nombre de su hija Daisy) y un espejo reluciente que ve y me muestra lo que todavía no puedo ver... Gracias por siempre volver conmigo...", escribía la estrella de la música.

Una publicación que rebosa ternura hasta en su ubacación, en la que la cantante ha puesto "Dios me envió un ángel del cielo" y que, como era de esperar, no ha tardado en superar el millón de likes.

Por supuesto, ésta no es la primera vez que consiguen llenar sus perfiles de emojis de corazones y es que, sin ir más lejos, Orlando Bloom compartió una foto de los dos con unas pelucas de lo más desenfadadas para dar la bienvenida al nuevo año.

¡Feliz cumpleaños a Orlando Bloom y que siga disfrutando de esta amor que va viento en popa!