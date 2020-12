De Malú a David Bisbal: Estos artistas han sido padres este 2020

Va a ser complicado olvidarse de este 2020. Un año en el que el mundo enteró colapsó debido a una crisis sanitaria con pocos precedentes. Pero dentro de la tragedia que ha supuesto el covid-19, también hemos tenido buenas noticias. Bien lo saben los que han sido padres este año. Y no son pocos, empezando por nuestras compañeras Cristina Boscá y Mónica Ordóñez.

Pero queremos centrarnos en los artistas, los músicos han dado a luz a una nueva generación de potenciales pequeños genios que, de momento, la música que han traído con sus llantos a sus casas, ha sonado mejor que nunca.

Dulce María

“No hay palabras que logren expresar todo lo que siento… Primero, gracias infinitas, gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios, la expresión de nuestro amor inmenso. Una experiencia transformadora, tu vida se divide en un antes y un después, no sabes cuánto puedes aguantar, pero por amor te haces más fuerte... Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos, pequeña guerrerita”. Con estas palabras Dulce María presentaba a su primera hija, fruto de matrimonio con Paco Álvarez.

María Paula llegaba al mundo a principios de diciembre por lo que hacía imposible que la actriz y cantante estuviera en el encuentro previsto de RBD.

Iggy Azalea

El pasado junio Iggy Azalea confesaba que había sido madre un mes antes con tanta discreción que nadie se había enterado de la noticia.

“Tengo un hijo. Seguí esperando el momento adecuado para decir algo, pero parece que, cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que siempre me sentiré ansiosa por compartir noticias de este calibre con el mundo. Quiero mantener su vida privada, pero quería dejar claro que no es un secreto y que lo amo más allá de las palabras”, escribía en sus stories. Sabemos que es un varón y que el padre es Playboi Carter, pero poco más.

David Bisbal

El 26 de octubre, David Bisbal daba la bienvenida a Bianca, su tercera hija, la segunda con su mujer Rosanna Zanetti. Ya tiene familia numerosa de la que también forman parte su primogénita Ella y Matteo. “Estamos muy felices y emocionados con nuestra pequeña. Tanto Rosanna como nuestra pequeña Bianca están muy bien! Gracias a todos por el cariño! Os queremos”, decía nada más nacer su pequeña.

Nicki Minaj

El 30 de septiembre, nacía el primer hijo de Nicki Minaj en los Ángeles. Tan solo dos meses antes habíamos podido conocer la noticia que había mantenido en secreto. El pequeño llegaba casi un año después de haberse casado con Kenneth Petty, el productor musical que era amigo suyo desde la infancia y con el que ha debutado en la maternidad a sus 37 años.

Zayn Malik

El pasado 24 de septiembre nos levantábamos con la noticia de que Zayn Malik y Gigi Hadid se habían convertido en padres de su primera hija. “"Nuestra niña está aquí, sana y hermosa. Intentar escribir cómo me siento ahora mismo sería una tarea imposible", escribía el cantante en aquel momento.

Aunque llevan su paternidad de manera muy discreta, su chica, cada vez publica más imágenes tanto de lo que fue el embarazo como de la pequeña.

Pastora Soler

Pastora Soler daba a luz a su segunda hija antes de que empezáramos a oír hablar de la pandemia. El 28 de enero llegaba al mundo Vega, fruto de su relación con el coreógrafo Francis Viñolo. La pareja ya eran padres de Estrella, quien vino al mundo en septiembre de 2015.

Katy Perry

Katy Perry hace las cosas a su manera y lo pudimos comprobar una vez más cuando decidió anunciar su embarazo con un videoclip. A finales de agosto llegaba al mundo su primera hija, fruto de su relación con Orlando Bloom.

Dieron la noticia del nacimiento de su pequeña a través de la cuenta de twitter de Unicef, organización de la que son embajadores de buena voluntad. “¡Bienvenida al mundo, Daisy Dove Bloom! Nos sentimos honrados de presentar a las Embajadoras de Buena Voluntad @katyperry y el nuevo paquete de alegría de Orlando Bloom”, decía la cuenta.

Malú

Aunque lo habitual es publicar una foto con las manos de los padres junto al bebé recién nacido, en el caso de Malú y Albert Rivera optaron por compartir el piececito de su primera hija en común. “"Ya está aquí nuestra niña, Lucía. Te acompañaremos en tus pasos toda la vida. P.D: El pie más bonito del mundo", compartían en redes.

Fue un shock cuando salió a la luz la relación de la cantante con el abogado y ex líder de Ciudadanos y han llevado su relación con la más absoluta discreción.

Manuel Carrasco

La pasada Nochebuena, Manuel Carrasco y Almudena Navalón desvelaron que su segundo hijo era un niño. El pequeño Manuel llegó por cesárea justo antes de que el país se confinara, en pleno caos de la pandemia cuando no se sabía muy bien lo que estaba pasando.

“Llegó nuestro bebé llenando de alegría a toda la familia. No podemos estar más felices. ♥️👶♥️👧♥️🙏🍼 Gracias a toda la gente maravillosa que nos ha ayudado en todo momento” escribía en aquel momento.

Enrique Iglesias

Igual que ocurrió con el primer embarazo de Anna Kournikova, tanto ella como Enrique Iglesias llevaron en privado su situación y nos enteramos de que iban a volver a ser padres ya avanzada la gestación.

Su tercera hija llegaba al mundo el 30 de enero y aunque, en esta ocasión, los padres publicaron alguna imagen, no trascendieron muchos más detalles. Un mes después supimos que la pequeña se llamaba Mary.

Justin Timberlake

Parece que lo de llevar en secreto los embarazos se está convirtiendo en una costumbre. Aunque Justin Timberlake entró en este año con los ecos de una supuesta infidelidad con una compañera de reparto, lo cierto es que Jessica Biel estaba embarazada de su segundo hijo. Lograron llevar todo en secreto y no han trascendido detalles ni han publicado imágenes del pequeño. Sin embargo, sí hemos visto un poco más a su primogénito.

Lorena Gómez

El 2 de mayo, Lorena Gómez dio a luz a su primer hijo. “René Ramos Gómez. 3.440 kg. El amor de nuestras vidas, ¡lo más grande del universo! Gracias, vida. ¡Te amo más que nunca, René!”, escribía la cantante con su hijo ya en brazos. Llegaba antes que el último hijo del hermano de su chico, Sergio Ramos, que sigue ampliando su familia con Pilar Rubio. Desde que dio a luz, Lorena se ha centrado en visibilizar la maternidad real.

Ed Sheeran

“¡Hola! Un mensaje rápido de mi parte porque tengo algunas noticias personales que tengo que compartir con vosotros. La semana pasada, con la ayuda de un gran equipo, Cherry dio a luz a nuestra preciosa y saludable hija Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Estamos completamente enamorados de ella. Ambas, la madre y el bebé, están increíbles y estamos flotando en una nube. Esperamos que podáis respetar nuestra privacidad en estos momentos. Os mando mucho amor y os veré cuando sea el momento de volver, Ed x". Con este mensaje, Ed Sheeran anunciaba el 1 de septiembre el nacimiento de su hija.

Joe Jonas

El pasado 22 de julio Joe Jonas se convirtió en padre junto a Sophie Tuner que daba a luz a la pequeña Willa. Daban la noticia con un escueto comunicado que difundían sus representantes: “Sophie Turner y Joe Jonas están encantados de anunciar el nacimiento de su bebé”. Hasta ahora, no han publicado ninguna imagen de la pequeña.

Juan Antonio

El concursante de Operación Triunfo 2017 anunció por San Valentín que él y su mujer, Rosa Zaira estaban esperando un hijo. Se habían casado un año antes del concurso. En julio dieron la bienvenido a su pequeño. A los pocos días expresó en redes cómo se sentía: “Hace 4 días que conocí a la persona más importante y bonita de mi mundo y solo puedo decir que haría cualquier cosa por él, que no existe la frase para definir lo que siento y que todo se me queda pequeño si lo pongo a su lado. Que me bastó mirarle para amarlo con todas mis fuerzas, Y que gracias a él me siento el hombre más dichoso y afortunado del mundo”.

Chen (Exo)

El mundo del K-Pop también ha celebrado sus nacimientos. Chen, de EXO, empezaba el año con boda y en abril daba la bienvenida a su primera hija. Se armó mucho revuelo porque en esta industria no suele haber este tipo de titulares e, incluso, el cantante tuvo que pedir disculpas a los fans. Algunos de ellos pidieron su expulsión del grupo, algo que no sucedió.

Hanna (Ha*Ash)

Hanna Nicole Pérez, integrante del dúo musical Ha*Ash, se convirtió en madre el 3 de junio y ese mismo día compartió las tiernas imágenes del primer encuentro entre madre e hija. “El milagro de la vida siempre se abre paso ante todo. Bienvenida al mundo Mathilda”, escribía en redes. Tanto ella como su hermana Ashley, tía del bebé, no podían estar más felices.

Grimes

La cantante dio a luz en mayo a un niño fruto de su relación con el multimillonario Elon Musk que ha estado plagada de altibajos. Decidieron llamarlo X Æ A-12, pero las leyes de California no se lo permitieron. Claro que tampoco sirvió de mucho porque basó con sustituir el 12 por lo mismo, pero en números romanos, XII.