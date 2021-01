Vicky Luengo (‘Antidisturbios’) pone en apuras a David Broncano que no recordaba una tarde que pasaron juntos

La serie más vista en Movistar es Antidisturbios y una de sus protagonistas, Vicky Luengo, acudió a La Resistencia para charlar un rato con David Broncano. Y no dudó en echarle varias cosas en cara al presentador. En primer lugar, le comentó lo poco que le había gustado el trato que le había dado a su compañero Álex García cuando estuvo en el programa.

"No me gustó cómo le tratasteis y me dio pena. Me pareció fetén que le volvierais a invitar", le espetó la actriz. Broncano no duró en dar explicaciones: "Hice un chiste de destrucción masiva, porque a los cómicos a veces se nos calienta la boca. Se llevó un disgusto, pero el chiste era gracioso".

Después de haber hablado francés y bailado flamenco coordinados, o por lo menos, después de intentarlo, también hablaron de una tarde, años atrás, que habían pasado juntos. Ella se acordaba perfectamente, él no tanto.

Que le llegue este vídeo a Emmanuel, sólo por el tiempo que ha supuesto todo esto. #LaResistencia @vickyluengo La verdad es que no entiendo el contenido de este programa. pic.twitter.com/JYNVpGZQsy — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 13, 2021

Reencuentro

“Tú y yo nos conocemos, ¿sabes de qué? Tenemos una amiga en común que un día nos presentó y nos tomamos un café. Un día que tú estabas cojo, con unas muletas”, le recordó ella ante la cara atónita de Broncano que no parecía que supiera de lo que le estaba hablando.

La conversación dejó claro que él no la había reconocido. “Estábamos en la plaza Matute y yo me metí contigo en la librería de la calle Matute y miramos libros de escalada”, siguió relatando la actriz.

Ahí fue cuando el humorista reconoció acordarse de la situación, aunque no tanto de ella. Aun así, chocaron los puños y ella aseguró que estaba “reencantada”. Tras dar tantos detalles, sabemos incluso que bebió un batido, parece que Broncano empezó a hacer memoria.

“Ya me acuerdo de todo. Entramos en la librería Desnivel, que es una librería de montaña porque yo iba a comprar un libro de rutas de escalada en Alaska, que me iba a ir a Alaska a hacer alpinismo. Ya me acuerdo de aquello, pero si pasamos una tarde buenísima. Si luego fuimos a comer tarta…”, recordó el presentador.

Ahí, fue cuando ella se la devolvió al asegurar que no se acordaba de lo de la tarta. Claro que puede que ya se hubiera ido en ese momento y lo de la tarta hubiera sido con su amiga. “Qué buenos recuerdos en común. Si no hubiese pandemia nos daríamos ahora un abrazo de amistad”, acaba diciendo Broncano.