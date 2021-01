Rebel Wilson relata el secuestro en Mozambique que le hizo temer por su vida

Ser famoso no es nada fácil. Imagínate que eres Rebel Wilson y te invitan al programa documental de un fornido ex agente de las fuerzas especiales británicas. Estar a la altura e impresionar a alguien así debe ser complicado. Pues bien, pese a eso, ella lo consiguió.

Estuvo hablando con Ant Middleton en Straight Talking (Sky TV) y contó una anécdota que nos ha dejado a muchos impactados. No dudó en relatar un secuestro del que fue protagonista durante un viaje a África. Y que conste que no es ficción sino un hecho real. Ella y unas amigas estuvieron retenidas toda una noche temiendo por su vida.

“Atravesábamos una zona rural de Mozambique en un camión de transporte de ganado. De repente, nos dio alcance otro camión, pero lleno de hombres con armas. Pararon a nuestro lado y nos obligaron a bajar del camión”, relató recordando aquel episodio tan extremo.

“Creí que se llevarían a alguna de madrugada, así que se me ocurrió que nos cogiésemos todas del brazo para estar prevenidas”, contó sobre cómo afrontaron ese momento. Afortunadamente pasó nada y fueron liberadas a la mañana siguiente. Eso sí, el susto no se lo quitó nadie.

Ahora que aquello queda lejano reconoce que ha especulado sobre el porqué de aquel suceso y ha elaborado su propia teoría: “Quizá aquellos tipos usaron nuestro camión para hacer contrabando”.

Del secuestro al sobrepeso

No es el único tema complicado que ha tratado en el documental. También ha hablado sobre su relación con su peso, o más bien, sobrepeso. "No me estaba queriendo de la forma más apropiada para una chica de 20 años. Y así he estado desde los 20 hasta los 40, estamos hablando de dos décadas", admitía sobre el motivo que la llevó a engordar más de la cuenta.

"La verdad es que me parece muy triste cuando lo analizo ahora, el no amarte y cuidarte como debes en esos años tan importantes", aseguraba sobre la perspectiva que le ha dado el tiempo.

"Comía para afrontar cualquier emoción, ya fuera el estrés de los exámenes o la alegría de otros momentos más felices. A veces me castigaba a mí misma con la comida y otras veces me premiaba con ella. Cuando la gente se iba a dormir, yo me quedaba pensando: '¿Qué voy a hacer yo?’, y la respuesta era: ‘Voy a comerme estas patatas fritas antes de irme a la cama’", relataba sobre la relación que llegó a adquirir con la comida.

El primer paso fue reconocerlo y luego afrontarlo. Ella lo ha hecho y todo eso forma parte del pasado.