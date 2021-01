Cardi B y los millones de dólares invertidos en sus videoclips

Cardi B es una de las artistas con mayor presencia en las redes sociales y a la que no le cuesta contestar a sus seguidores. La rapera ha demostrado en sobradas ocasiones que cuando se pone a tuitear se pone en serio, y el último ejemplo lo hemos tenido este pasado 13 de enero en la que confesó los millones de dólares que había invertido en sus videoclips más populares.

Todo comenzó como una curiosidad acerca de uno de sus vídeos más humildes y con el presupuesto más bajo: "Curiosidad divertida: El videoclip de Bodak yellow me costó 15.000 dólares. Estaba en Dubai y dije: tengo que grabar todo esto desde el aire. Boom boom bang! Ya sabéis el resto".

Fue el pistoletazo de salida para sacar la calculadora y empezar a tirar de memoria para clasificar sus vídeos más costosos. Y todo porque un usuario le respondió que era demasiado dinero: "Que va cariño, Money me costó 400.000 dólares. Please me costó 900.000. ¡Wap costó un millón!".

Un millón de dólares en uno de los últimos vídeos musicales de Cardi B rodado en plena pandemia y que contó con los cameos de Rosalía y Normani Kordei. De hecho, la leyenda cuenta que una décima parte de ese presupuesto se fue en pruebas PCR para intentar garantizar un entorno 100% libre de covid-19.

Naaaa honey ....Money cost 400K ,Please me Cost 900K ,Wap Cost a M ! https://t.co/7M2hFezoe9 — iamcardib (@iamcardib) January 13, 2021

La mañana tuitera seguía avanzando y Cardi B continuaba desglosando su videografía entre los clips cuyo precio no recordaba (The press o I like it) y de aquellos que hacía una estimación aproximada (Be careful rondó los 200.000 dólares).

¿Fue Bodak yellow el más barato de su carrera? Negativo. Ese honor le corresponde a Foreva que apenas le costó 8.000 dólares. ¿Y cómo se puede llegar a gastar ese presupuesto en rodar un clip de apenas 4 minutos? A veces algunas cláusulas, como la que tuvo Offset para rodar Lick supusieron que la rapera tuviera que desembolsar 40.000 dólares en ropa para el rapero.

"Offset tiene una tasa de vestuario para los vídeos así que la pagué de mi bolsillo porque no quería parecer una artista pequeña con un presupuesto para un vídeo musical de culos estrechos. Un año después se lo conté" explicaba Cardi B.