El nuevo videojuego de Indiana Jones que ha sacudido 2021

Indiana Jones vuelve. Un regreso que se lleva trabajando desde hace muchos años pero cuyo resultado no termina de fraguar en los distintos rumores que se habían manejado (una serie, una versión femenina, la quinta entrega de la saga cinematográfica...).

Pero el anuncio de Bethesda Softworks, LucasFilm Games y Machine Games es ya toda una realidad. Son apenas 15 segundos de vídeo pero son suficientes para que hayan sacudido nuestro 2021. Las tres compañías están detrás del desarrollo del futuro videojuego de Indiana Jones:

"Un nuevo juego de Indiana Jones está siendo desarrollado por nuestro estudio @machinegames, de la mano de Todd Howard como productor ejecutivo y @LucasfilmGames. Pasará un tiempo antes de que podamos contaros más, ¡pero estamos súper emocionados de poder contaros esto hoy!" decía el comunicado oficial de Bethesda.

De momento no se sabe el título definitivo, ni cuándo podremos ponernos en la piel del aventurero más importante del cine de acción de los 80, ni en qué plataformas podremos disfrutarlo. Pero un juego de este calibre requerirá mucho tiempo de trabajo para hacer justicia al personaje.

Indiana Jones, del cine a los videojuegos

Hacía tiempo que no escuchábamos nada de Indiana Jones 5, la quinta entrega de la mítica saga de aventuras arqueológicas protagonizada por Harrison Ford. Muchos ya habíamos pensado que LucasFilms la había dado por perdida y que antes o después sería cancelada. De hecho, Spielberg renunció a dirigirla para que James Mangold se encargara de ponerse tras la cámara. La productora se mostró esperanzada sobre esta continuación, que aún no tiene título oficial, y confirmó que no sería un reboot, sino una secuela de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal de 2008.

¿Tendrá algo que ver con el videojuego? Sólo el tiempo lo dirá aunque por los tempos de ambos proyectos podríamos estar hablando de un desarrollo conjunto. Este no será el primer videojuego al que Indiana Jones dará nombre pero sí el primero en muchos años.