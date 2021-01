El videojuego sobre 2020 del que todo el mundo habla es gratis

Sin duda, el pasado 2020 pasará a la historia por ser uno de los años más complicados de la edad contemporánea. El coronavirus ha cambiado por completo nuestra vida, marcando nuevas costumbres y quitándonos algunos hábitos que teníamos. Y es que todos echamos de menos dar un abrazo sin pensar en contagios.

El 2020 ha sido tan surrealista que ya tiene su propio videojuego. Y no, no estamos hablando del Among Us o del Animal Crossing que tanta repercusión han tenido en los últimos meses, sino de un juego cuyo objetivo es tan simple como sobrevivir a los acontecimientos más destacados del año.

Se trata de un mini videojuego en 2D de plataformas llamado simplemente 2020 Game (al más puro estilo Mario Bros de Game Boy) donde somos una persona que avanza y tiene que superar algunos de los acontecimientos que marcaron la agenda del año pasado.

¿Lo mejor de todo? ¡Es totalmente gratis! Solo tienes que meterte en el sitio oficial y empezar a jugar. Te dejamos aquí el enlace. Eso sí, en menos de dos minutos lo habrás superado, pero te aseguramos que merece la pena.

Al principio del juego empezarás en los incendios de Australia / 2020 Game

De este modo, nuestro personaje empieza a finales de 2019, donde todo es tranquilo. Cuando empezamos a avanzar entramos en la primera catástrofe de 2020: los incendios que arrasaron Australia.

Luego avanzamos y pasamos a los inicios del coronavirus. Al principio solo tenemos que saltar al virus para que no se acabe la partida, pero la cosa se complica cuanto más avanzamos. En las siguientes pruebas tenemos que hacer frente a supermercados abarrotados donde tenemos que conseguir papel higiénico, enfrentarnos a las caídas en bolsa de las grandes corporaciones y evitar las conversaciones por Skype.

Llega el momento de coger papel higiénico para confinarse / 2020 Game

El juego también tiene un guiño hacia las elecciones de Estados Unidos, donde Joe Biden se alzó con la victoria contra Donald Trump; y a los negacionistas que aseguran que ha sido la tecnología 5G la que ha traído este virus.

¿Cómo jugar?

El juego se puede disfrutar tanto en PC como en dispositivos móviles. Solo tienes que ir hacia delante y saltar para sobrevivir. ¡Así de sencillo!

Además, recuerda que las mascarillas sirven para protegerte y si alguna de las amenazas te golpea cuando la llevas, no empezarás de nuevo.

Sin duda, este juego de tan solo dos minutos se ha convertido en uno de los mejores resúmenes del año.