‘Cuéntame’ da un salto al 2020 y las redes se llenan de críticas por un detalle sobre la pandemia

Empezáis metiendo gravemente la pata, no se debe de quitar la mascarilla para hablar por teléfono y menos una sanitaria. Un pésimo ejemplo que no se ajusta a la realidad. #Cuentame2020 pic.twitter.com/SGSDVYx8na

A ver, la Doctora Alcántara, ha cometido un error tremendo, en un hospital y para llamar por tef se quita la mascarilla, pues a ser q no es correcto, vale q es para ver a Silvia, pero no está bien y lo sabéis. #Cuentame2020

El capítulo me ha encantado. Los pelos de punta. Pero quiero decir algo. Era necesario que maria se quite la mascarilla para hablar por telefono y encima dentro del hospital? Eso no me ha parecido algo muy acorde. Gran inicio de temporada @cuentametve #Cuentame2020