Serie ‘Mi hija’: ¿qué va a pasar en el capítulo que emite Antena 3 este domingo?

Los espectadores tienen una nueva cita con Mi hija en Antena 3. Este domingo, 17 de enero, la cadena insignia de Atresmedia emite en prime time (a partir de las 22:00 horas) un nuevo capítulo de la ficción turca. Y no será un capítulo cualquiera.

Después de la buena acogida que tuvo durante las Navidades, haciendo tándem con Mujer, Mi hija se probó suerte en solitario y se instaló con éxito en la noche del domingo. Más de 2,7 millones de espectadores (un 17% de cuota de pantalla) siguieron la semana pasada el último episodio, el mismo número de personas que está deseando ver cómo continúa la historia de la pequeña Öykü.

¿Qué ocurre este domingo en 'Mi hija'?

Para el capítulo de este domingo, Mi hija tiene varios giros preparados. Para empezar, Demir decide que su hija, la pequeña y adorable Öykü, y él ya no pueden seguir viviendo en la casa de Candan. Se avecina drama porque solo la idea de separar a Candan y a Öykü es un palo tremendo.

Al mismo tiempo, Demir se pone a planear cómo puede sacar a Uğur de la cárcel, mientras se repite la misma pregunta una y otra vez: ¿quién es realmente el padre de Öykü?

Y ojo, porque esto no es lo único que pasará en el próximo capítulo de Mi hija. Antena 3 también ha anunciado que Asu, una mujer con muchos secretos, irrumpirá en la vida de los protagonistas. Lo único que sabemos de ella es que tiene cierta relación con Cemal…

Así es el nuevo éxito de Antena 3

Mi hija es una de las series turcas que más están viajando internacionalmente, y es normal. Este título cuenta con varios factores que la hacen muy atractiva para su audiencia potencial. Para empezar, se trata de una ficción basada en el éxito surcoreano Oh My Geum Bi. Y luego están sus dos protagonistas: Buğra Gülsoy, actriz que ganó mucha popularidad gracias a Fatmagül (uno de los pelotazos 'made in' Turquía), y la estrella infantil Beren Gökyıldız (Madre).