Así solucionó Cristina Pedroche su percance en la nieve por el temporal Filomena

El nombre de Cristina Pedroche siempre está circulando por las redes sociales. Y con la llegada del temporal Filomena no iba a ser menos, ya que se atrevió a publicar un desnudo sobre la nieve que recibió centenas de críticas.

Pues bien, ahora Pedroche ha vivido un nuevo episodio en su vida debido a esta borrasca que no le ha hecho demasiada gracia. Según recoge la revista ¡Hola!, la colaboradora de Zapeando confesó el 13 de enero en sus redes sociales que no sabía si iba al programa. ¿Por qué? Porque el coche que la lleva al plató se había quedado atrapado por la nieve. Tanto que otro vehículo tuvo que remolcarlo.

"Ay dios, ay dios", repetía en diversas ocasiones. Y es que la joven acabó caminando sobre la alfombra blanca de Madrid hasta encontrarse con algún lugar de tránsito de taxis. ¡Y lo consiguió!

Posteriormente, Cristina compartió una foto con un bonito vestido naranja que constrasta con el brillante y reluciente blanco de la nieve. "Al final le he puesto un poco de color al día", dice la descripción de la foto publicada desde los estudios de Atresmedia.

Como mencionamos en líneas anteriores, nuestra protagonista ha de hacer frente a las críticas diarias de los usuarios de las redes sociales. La última foto que se convirtió en objeto de los comentarios negativos fue la de su desnudo. Tantos haters llegaron hasta ella que se vio obligada a responderles.

"A mí en mi casa me gusta estar desnuda. No entiendo la que se ha montado", decía en Zapeando. "Es que me puse un segundo, no estuve diez horas meditando. Además, una vez coges la postura, lo que es el agujero, no se apoya en el suelo", aclaraba.

Y tú, ¿cómo has vivido el temporal Filomena? ¿Te has sentido identificado/a con el percance de Pedroche?