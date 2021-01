Danna Paola tiene la última palabra en ‘Calla Tú’. ¡Mira aquí el vídeo y la letra!

Danna Paola está de estreno: Acaba de lanzar KO, su nuevo disco. Sus seguidores ya conocerán la mayoría de canciones, pues han sido sus singles a lo largo de los últimos meses.

Desde Friend De Semana a Contigo, parece que la mexicana aún guardaba material suficiente como para sorprender con todo un nuevo disco entero. De hecho, Calla Tú ya es de los temas inéditos -hasta la fecha- que más ha gustado en redes.

Decidida y haciendo gala del concepto del álbum, la también actriz pone las cartas sobre la mesa y se elige a ella misma. De este modo, Calla Tú es toda una declaración de intenciones a quererse a uno mismo antes que a cualquier otra persona.

La canción, aunque no lo parezca por su toque latino, tiene a todo un equipo español detrás. Los compositores que acompañan a la artista son One Path y Gomz, dos músicos que andan detrás de grandes canciones patrias -y que incluso tienen sus propios proyectos musicales-. El productor es Bruno Valverde, que estuvo detrás de Ya no quiero na de Lola Índigo.

El videoclip, toda una joya visual, juega con las coreografías imposibles de Danna Paola en un tono rojizo que ya caracteriza esta era musical. La letra, llena de referencias, a continuación: