El bonito gesto de Santi Millán en el estreno de 'Got Talent': "Paz, un abrazo grande"

Este año no ha sido nada fácil para Paz Padilla. A principios de año, la humorista tuvo que despedirse de su madre y, unos meses después, su marido falleció a causa de un tumor cerebral. A pesar de que Paz ha intentado sacar fuerzas y ver la vida con filosofía, la presentadora tuvo que hacer un parón y no pudo acudir a las primeras grabaciones de Got Talent.

La semana pasada salieron a la luz los motivos por los que Padilla no estaría en los primeros programas del Talent y es que, cuando las grabaciones comenzaron, la humorista estaba intentado a aprender a despedirse de su marido, a quien ella misma se refería como su alma gemela.

A pesar de su ausencia, sus compañeros del programa se acordaban mucho de ella y Santi Millán no dudó en mandarle un bonito mensaje dándole ánimos para recordarle que estaban con ella.

Paz Padilla ha agradecido este bonito gesto y ha publicado este momento en su cuenta personal de Instagram, donde, además escribe: Las grabaciones de @gottalenttv comenzaron en unos de los días más triste de mi vida. No pude asistir,seis meses después quiero dar las gracias a @santimillan, al jurado, a los compañeros, y @nathaliemgarcia( gracias a ti en especial por tanto amor,eres un ser de luz) @mariob_76, a mis jefes de @telecincoes y a vosotros que cada día estáis a mi lado.Nos veremos en Las semifinales. Gracias!!!!

Un precioso gesto que emocionó a Paz Padilla

La humorista en todo momento se ha mostrado agradecida con la productora, pues desde el primer día entendieron su situación y la apoyaron. Y es que Paz contó lo difícil que fue para ella reincorporarse a la edición. "Me incorporé a la mitad por circunstancias personales. Me sentí arropada, muy protegida y reservaron mi espacio. Lo fácil hubiera sido sustituirme, pero me esperaron", explicó Paz.