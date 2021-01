Paz Padilla, sobre su regreso a ‘Got Talent’: “Es un programa que me podía dañar”

El estreno de la sexta edición de Got Talent contará con una importante ausencia: la de Paz Padilla. La presentadora y actriz no estará en las primeras galas, ya que el inicio de las grabaciones del concurso coincidió con la muerte de su marido.

Ahora se siente con fuerza y puede hablar de cómo vivió ella su vuelta al formato estrella de Telecinco. "Me incorporé a la mitad por circunstancias personales. Me sentí arropada, muy protegida y reservaron mi espacio. Lo fácil hubiera sido sustituirme, pero me esperaron", explica Paz.

"Me planteé incorporarme rápido, pero pensé que era necesario tomarme mi tiempo", añade. "Got Talent es un programa muy emocional. En ese momento estaba muy blandita para enfrentarme a él y me podía dañar muchísimo".

Así fue la incorporación de Paz Padilla

No veremos a Paz Padilla hasta las semifinales. Y es que la humorista esperó que llegara esa fase para volver a ocupar su silla. "Cuando me incorporé me sentí muy arropada por mis compañeros. En esta edición he estado muy sensible, pero es que Got Talent es un programa maravillo. Me dio mucha vida y muchas ganas de vivir".

"Got Talent es uno de los programas mas bonitos de la televisión. Es la vida misma y no podemos dejar de verlo porque enseña mucho y te hacer vibrar. Esta edición va a ser muy especial", termina diciendo.

A pesar de que su incorporación se produce mucho más tarde, Paz Padilla recibió todas las actuaciones que habían pasado de fase para no perder el hilo y conocer las historias y el talento de todos los participantes.