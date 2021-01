La cara B más sexy de Dua Lipa

Dua Lipa nos regaló en lo más duro de la pandemia en 2020 un discazo como Future Nostalgia que ha marcado el ritmo de ese año. Además, la cantante ha conseguido prolongar la vida de este álbum con el lanzamiento de varios videoclips que han hecho justicia a grandes singles e incluso una edición especial de dos discos que contenía los mejores remixes, incluyendo Levitating con Madonna y Missy Elliott.

Pero por si todo ello fuera poco, la solista británica aún tenía un as guardado bajo la manga. Un nuevo proyecto que ya tiene en marcha y que a juzgar por lo que ha publicado en sus redes sociales podría estar más cerca de lo que nos creemos.

"B sides are on the way" ("Las caras B están de camino") publicaba Dua Lipa en su perfil oficial de Instagram en la noche del domingo 17 de enero. Una noticia que ha encantado a casi 2 millones de personas que ya han interactuado con su publicación.

La sensual imagen que acompaña el post de la intérprete ayuda bastante. Una foto en blanco y negro en una pose de lo más sexy que ha motivado decenas de emojis en forma de llamas y corazones en los comentarios de la publicación.

Sin embargo, lo que muchos de sus seguidores están comentado son las posibles caras b que formarán parte de este nuevo disco. Este es el caso de If it ain't me en colaboración con Normai Kordei. ¿Qué otras sorpresas nos tendrá reservadas Dua Lipa?

De momento no hay confirmación oficial de listado de canciones, posible título o fecha de lanzamiento de estas caras B por lo que tendremos que seguir esperando pacientemente.