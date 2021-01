David Otero contesta la quien le ha acusa de haber destrozado un tema de El canto del loco

David Otero sigue desvelando temas del disco con el que está celebrando sus 20 años de trayectoria. Un disco en el que ha incluido una revisión de varios de sus temas en solitario, pero también de su etapa en El canto del loco.

En el último año ha ido compartiendo versiones de temas muy especiales para él que ha compartido con otros músicos como Cepeda, Bely Basarte, Georgina, Funambulista, Dani Fernández o Arnau Griso. Y aún le quedan más sorpresas.

Este viernes lanzará la nueva versión de Peter Pan, uno de los temas que nos trasladará a 2008, el año en el que El canto publicaba Personas, su quinto álbum. Ese en el que aparecían desnudos en la portada y podíamos ver a la hija de Otero en la contraportada cuando era tan solo un bebé.

Vuelve Peter Pan

Ahora ha retomado ese tema y ha grabado una nueva versión en buena compañía, la de Ana Guerra. De momento se puede hacer el pre-save que permite “ver una conversación preciosa que tuvimos Ana y yo sobre la canción y lo que significa la música para nosotros”.

Otero y tú, que es así como se llama el disco, tendrá formato físico que será “increíble”, señalaba el cantante en sus redes sociales. “Bieeeeeeeeennn ❤️❤️❤️❤️❤️”, comentaba Ricky Merino. Pero no todos se mostraban tan encantados con estas novedades.

Una seguidora, o hater, según se mire, ha lanzado una petición que no ha pasado desapercibida: “Ya vale de destrozar temazos”. Una apreciación que el mismo Otero ha querido contestar. “Pero si aún no la has escuchado y ya la he destrozado 😂😂😂”, replicaba.

Un paso atrás

Esa misma seguidora, tras ver que el cantante le contestaba, quiso explicarse y dar un poco marcha atrás: “Es que vengo de oír varias versiones de otros temones y pff cualquiera que sustituya a Dani (Martín), para mí, lo empeora. Sorry🥺🥺🥺 ojalá me calles la boca jeje”.

Y David, que es un caballero volvía a contestar con esa educación que le caracteriza: “No pretendo callarte y respeto tu opinión! Pero creo que será difícil que te guste mirándolo así de antemano! Besos!!”.

Una contestación con tanta clase y tan comedida ha conseguido que su crítica se diera la vuelta. “La escucharé porque es una canción muy especial para mí! Gracias por ser tan amable y disculpa mi bordería, jajaja saludos ❤️”, terminaba diciendo.