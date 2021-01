Billie Eilish y la foto con su amiga que ha levantado pasiones en Instagram: “¿Hola?”

Billie Eilish se ha encargado de rodearse de las personas que verdaderamente le hacen feliz. Su hermano Finneas y sus padres son dos pilares fundamentales, aunque también cuenta con la compañía de su amiga Claudia.

Es precisamente con ella con la que decidió disfrutar del concierto de año nuevo de Justin Bieber el pasado 31 de diciembre. Aunque se ofrecía de manera online, algunos tuvieron la suerte de disfrutarlo en pleno directo desde los diversos palcos del recinto.

Allí estaban Billie y Claudia y, a juzgar por las fotos que han compartido en sus redes sociales, las risas y los brindis no faltaron. "Nuestro primer concierto de Justin Bieber. Feliz año nuevo!!!!", decía Claudia en su publicación. Aunque la que más ha llamado la atención es la de la propia artista.

En ella, la cara de su amiga aparece cerca de su trasero mientras una de sus manos lo agarra. Billie sonríe a la cámara. El emoji que acompaña a la descripción de la foto es el del mono que se tapa los ojos. ¡Se lo pasaron pipa!

Como era de esperar, sus fans han inundado los comentarios de todo tipo. Entre ellos destacan los de aquellos que desean intercambiarse con Claudia, o los que no pueden aguantar la risa. Otros, sin embargo, comparten su confusión. "¿Hola?" y "WTF" son algunos de los que se pueden leer.

La intérprete de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? está emocionada por la llegada de su nuevo proyecto: su libro By Billie Eilish. Estará disponible a partir del 11 de mayo, aunque se puede reservar desde ya. A través de él, la cantante nos mostrará algunas de las fotografías que han formado parte desde su infancia hasta ahora. También llegarán acompañadas de un audiolibro con diversas historias. Quizás su amiga Claudia esté entre ellas.