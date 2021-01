Billie Eilish anuncia un nuevo proyecto: ¡su primer libro!

Billie Eilish tiene admiradores por todo el mundo y mucho más allá de haberse convertido en un ídolo adolescente, público de todas las edades, así como otras celebs se han rendido ante el talento de la creadora de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? De hecho y para quien aún tenga dudas sobre la magnitud de su éxito, tan solo hace falta echar un vistazo a los cinco Premios Grammy de los que puede presumir a sus 19 años.

Ahora y cuando su supuesto próximo sencillo, nada más y nada menos que de la mano de Rosalía, está en el punto de mira de todos sus fans por la posibilidad de que vaya a ver la luz muy pronto, la cantante de California ha hecho un nuevo anuncio profesional. Sin embargo y para sorpresa de todos (y para el chasco de los que llevan esperando impacientemente la canción con la catalana desde hace meses), no se trata de nada relacionado con la música.

“He hecho un libro de fotos de mi vida desde mi infancia hasta ahora y he grabado un audiolibro con historias para acompañar algunas de las fotos. Disponible a partir del 11 de mayo, puedes reservarlo ahora”, con estas palabras a través de su Instagram y una imagen partida a la mitad de una pequeñísima Billie Eilish de pelo rubio y grandes ojos azules, la cantante presentaba su próximo proyecto bajo el escueto mensaje “by Billie Eilish”.

Un proyecto sobre el cual se puede obtener algo más de información a través de la web de la cantante en la que presentan a Billie Eilish como un fenómeno pop global del siglo XXI mientras aseguran: "Este magnífico libro capturará su esencia por dentro y por fuera, ofreciendo a los lectores una visión personal de su infancia, su vida de gira y más. Será imprescindible para todos sus fans". En cuando a los audios explican que incluirán historias nunca antes contadas y recuerdos de su vida personal y profesional, desde los primeros años hasta su gran éxito, incluyendo los recuerdos compartidos por sus padres. Todo para que los seguidores de la creadora de Bad Guy puedan conocer el lado más íntimo de la cantante.

Un libro que se espera lleno de aventuras, así como de reflexiones en cuanto a aspectos de su vida como su Síndrome de Tourette del que tanto se ha hablado. Eso sí, como mala noticia para sus seguidores en España, por el momento la reserva tan solo está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, aunque esperamos que finalmente también aterrice en nuestro país.