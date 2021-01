Las redes sociales son un lugar maravilloso para el debate, la diversión y la libertad de expresión, sin embargo, también se han convertido en un espacio de odio, envidias e insultos. Ante esto, el streamer Ibai Llanos se estrena lanzando una canción donde reivindica el papel de las redes sociales como lugares que deberían estar libres de toxicidad.

Bajo el lema de "toxicidad fuera, mala vibra fuera. ¿Me llamas gordo? Te doy la mano", el comentarista de videojuegos ensalza el buen rollo que debería respirarse en Internet. Lo hace acompañado de Lucas Requena y Ortopilot y lo cierto es que ya se ha convertido en todo un éxito.

El cuarteto de Ibai -así es como se llama la canción- nació el año pasado de la mano del youtuber Lucas Requena, quien mezcló varios clips de Ibai mientras hablaba en uno de sus directos de Twitch sobre lo tóxico que podían llegar a ser las redes sociales. Fue en noviembre cuando Requena subió la canción, Ibai Llanos la encontró y ahora es cuando se ha animado a lanzar la versión oficial y completa de este tema.

Ibai Llanos conquista las redes con su canción: 'El cuarteto de Ibai'

En apenas unas horas, este tema ya acumula casi dos millones de visualizaciones y se encuentra en el top 20 de tendencias en Youtube. De hecho, el público ya está pidiendo que El cuarteto de Ibai se convierta en el himno de España. ¡Una locura!

Ibai Llanos, máquina de titulares

Ibai Llanos sabe cómo conquistar a sus fans y meterlos en el bolsillo. Sin duda, el streamer ha dado mucho de que hablar en estos últimos meses. En diciembre, Ibai recibía un mensaje de Pedro Sánchez agradeciéndole su gesto de acompañar virtualmente a todos aquellos que fueran a pasar la Nochebuena a solas, un mensaje que sorprendió mucho al streamer.

Pero no sólo esto, hace apenas unos días, Llanos mandó un mensaje muy aplaudido en las redes sociales acerca de la marcha de numerosos youtubers a Andorra para pagar menos impuestos. "Yo vivo de puta madre y a mí me da igual que me quiten la mitad, porque sigo viviendo de sobra", defendía el artista