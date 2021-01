La decisión de El Rubius que divide a Internet: ¿eres de El Rubius o de Ibai Llanos?

El Rubius se muda a Andorra. Así lo confirmó él mismo durante uno de sus últimos directos en la plataforma Twitch uniéndose al largo listado de youtubers españoles que han cambiado su residencia al país vecino fundamentalmente por su menor carga impositiva a aquellos que ganan más dinero con respecto a España.

Rubén Doblas Gundersen, nombre real del popular youtuber y twitcher, seguirá los pasos que otros compañeros dieron en los últimos años (Willyrex, Vegetta777, Alexby, Lolito...). El caso de The Grefg, noticia en los últimos días por batir el record de streaming, fue uno de los primeros y pese al paso del tiempo estas decisiones siguen levantando ampollas.

Porque aunque es una decisión personal de cada uno, son muchos internautas los que critican a esta generación que ha utilizado los recursos del sistema español y que ahora han decidido eludir la presión fiscal correspondiente a sus ingresos. El Rubius ya confirmaba en directo que su decisión iba a generar polémica pero que, tras una década en España, prefería mudarse.

"Si fuese solo por eso me hubiese ido hace muchos años. Es un plus, obviamente. Pero es que todos mis amigos están ahí. Llevo 10 años de mi carrera en Youtube pagando aquí. Yo sé que habrá gente que me critique, pero la gente a veces habla sin saber y sé que va a pasar pero no me preocupa" explicaba durante su retransmisión.

El debate está abierto aunque, como decía, esto es una decisión personal de cada uno y nadie debería opinar de dónde debe vivir tal o cual persona. Sin embargo no son pocos los usuarios de las redes sociales que han aprovechado la decisión de El Rubius para rescatar un mensaje de Ibai Llanos en el que se defiende el hecho de tributar en España.

"Me da igual lo que me quitan porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a los que ganan mucha pasta les quiten mucho dinero. Si esto que dijera es mentira estaría ya en Andorra" explicaba el popular caster y ahora twitcher. Pero Ibai lo dejaba claro: "Sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90 o 95%, estando en nuestra situación os iríais porque es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal".