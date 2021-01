Santiago Segura tiene algo que decir ante la falta de nominaciones en los Goya 2021

Se ha dado a conocer la lista de los nominados a los Premios Goya 2021 y Adú parte como favorita con 13 nominaciones. Una película sobre inmigración, de esas que revuelven conciencias y que obtuvieron un resultado inesperado en taquilla porque no es un tema que suela ser apoyado por las masas.

Aun así, no se acercó a las cifras que consiguió en recaudación Padre no hay más que uno 2. Tras el confinamiento, cuando la cultura, especialmente el cine, estaba en stand by, Santiago Segura optó por dar ejemplo y estrenó la segunda parte de su saga familiar contradiciendo los consejos que aseguraban que no era el mejor momento.

Pero para un hombre cuyo objetivo es entretener, sí que era el momento y acertó. Su película fue recibida con los brazos abiertos y obtuvo unos buenos datos de taquilla que la convirtieron en el estreno más visto del año.

Pero, en las nominaciones a los Goya, ningún tipo de referencia, algo que sorprende dados sus buenos resultados. De ahí que en redes hayan criticado su ausencia en estos premios.

Santiago Segura sin premio

“#Goya2021 Nunca entenderé como las más taquilleras nunca llegan a ser nominadas, se supone que el público somos el jurado, pero este año?, cuando nadie apostó por el cine @SSantiagosegura arriesgó y saco #Padrenohaymasqueuno2 y ni si quiera una nominación, me lo explicas amiguete?”, preguntaba un usuario.

Pues sí, el propio director se lo ha explicado: “Muchas gracias Dani, pero yo feliz. No hago películas para académicos “profesionales”, las hago para el público”. Y parece que, de momento, así le va bien.

— Santiago Segura (@SSantiagosegura) January 18, 2021

Como ha dicho Mario Casas, “la carrera de un actor no está en los premios”. Uno de los actores más populares de nuestro país que acaba de recibir su primera nominación en estos premios.

“Salen los nominados de los Goya al Cine español y la película más taquillera que dobla a la segunda... no se lleva ni una nominación. El público por un lado y la academia por otro. Es que ni Peluqueria, @SSantiagosegura! Con la melena que gastas!”, observaba otro usuario.

Una vez más el actor y director daba una respuesta que dejaba clara su postura: “Estoy muy acostumbrado y totalmente feliz... dos millones cuatrocientos mil espectadores es una locura. Lo prefiero a todos los premios de cine de España juntos”.

Parece que no lleva demasiado mal esa falta de reconocimiento por parte de sus compañeros. De todas formas, ya se sabe que un buen drama siempre parece mejor recibido en este tipo de premios que una comedia familiar.