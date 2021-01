Juan Muñoz desvela la razón por la que Cruz y Raya se separó

Cruz y Raya es uno de los dúos cómicos más emblemáticos de la historia de la televisión. Pero no todo era tan bonito como parecía.

En una entrevista reciente de Juan Muñoz, cargó contra su excompañero asegurando que quería que la gente se enterase de "lo mala persona que es" Mota. "Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo", aseguró en la revista Semana. Posteriormente le pidió disculpas. "Me pilló el día de Navidad devastado y con dos copas de más. Estaba muy triste, se me fue un trozo de vida y me quedó un vacío muy grande", explica en referencia a la muerte de su madre.

Pero, ¿cómo y por qué llegó el final de Cruz y Raya en 2007? ¿Cuáles fueron sus disputas después de 20 años de carrera? Según ha podido desvelar el cómico catalán al diario El Español, él fue el que tomó la decisión de disolver el dúo. "Estaba mal, me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. Mi hijo tenía 15 años y me había perdido su infancia. La adolescencia no me la quería perder. Y José decidió continuar", desvela.

Ambos decidieron tomar caminos separados. Por un lado, Muñoz se centró más en recuperar todo lo personal que había perdido, aunque actualmente sigue recorriendo los escenarios gracias al humor (si el coronavirus lo permite). Por otro lado, Mota continuó en las pantallas y aprovechando el éxito que habían cosechado.

"El humor que hacíamos en esos años trae recuerdos de la infancia de la gente joven, pero a las personas mayores les chifla. Todo va cambiando. Me gusta decir que soy 'el Bisbal de los abuelos', pero ese era otro momento. El mismo José con sus especiales a día de hoy está… bueno, lo que quiero decir es que todo tiene su época, todo tiene su momento", desvela en dicha entrevista el cómico barcelonés.

No obstante, Juan ha tenido que hacer frente a la leyenda negra que le ha ido persiguiendo a lo largo de su carrera. Muchos le otorgaron el mote de 'el Raya' por los rumores sobre su supuesta adicción con las drogas. "Te voy a reconocer que fumaba muchos petas, pero nada más. Y lo dejé, porque todo tiene su momento. Hay que evolucionar. [...] Salí mucho de fiesta y me lo pasé muy bien, pero me colgaron un sambenito de me cago en la puta", añade.

Es evidente que Mota y Muñoz han sido y son algunos de los rostros más conocidos y recordados por los telespectadores a lo largo de años de carrera. Pero lo que es aún más evidente es que no solo el humor es capaz de sanar la oscuridad que llevamos dentro, sino también la sinceridad y honestidad con uno mismo.