Phoebe Dynevor (‘Los Bridgerton’) expone sus dudas sobre la segunda temporada

The Bridgerton tomó el relevo de Emily in Paris en el éxito en cuanto al éxito que ha obtenido en Netflix. Comedias románticas que han triunfado en una audiencia que reclama una segunda temporada para cada una de ellas. El pasado noviembre, la plataforma confirmó la continuación de la historia de la joven americana que llega a la capital francesa para enseñarles algo de marketing digital. Ahora, queda que llegue la segunda confirmación, la que nos permitirá desvelar misterios como lo qué ocurrirá cuando se conozca la identidad de Lady Whistledown.

Pero si hay una pareja a la que hay ganas de volver a ver es la que han formado Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, o lo que es lo mismo, Daphne Bridgerton y el Duque de Hastings. Ella ha pasado de ser una actriz británica no especialmente conocida a ser uno de los grandes descubrimientos de Shonda Rhimes.

La actriz no ha dudado en compartir sus dudas sobre lo que sería una segunda temporada de la serie. El rodaje de la primera terminó justo antes de que el mundo se confinara el pasado marzo. La pandemia continua presente y reanudar un rodaje en estas circunstancias es complicado.

Rodaje en tiempo de virus



De ahí que haya asegurado en una entrevista con Deadline que, “no puedo imaginarme cómo sería posible filmar en estas circunstancias. Hay tantos extras, miembros en el equipo y es un espectáculo tan íntimo... Me desconcierta cómo lo grabaríamos bajo las normas de seguridad del covid a menos que existiera una vacuna de antemano”. Un jarro de agua fría para los que están impacientes por saber que más va a ocurrir en la corte.

Hay quienes han recurrido a los libros de Julia Quinn que han inspirado la serie para saber qué es lo que ocurre. Sobre papel, Anthony Bridgerton pasa a tomar el protagonismo. Si hasta ahora le habíamos visto como el hermano mayor preocupado por procurarle un buen futuro a su hermana, ahora podría darse la vuelta.

"Realmente no tengo idea de lo que van a hacer con la segunda temporada, pero me imagino que, si están siguiendo los libros, entonces sería el viaje de Anthony", opinó desde la tranquilidad de estar en su casa, “estoy segura de que Daphne terminará involucrándose. Pero sí, me pregunto qué aspecto tendrá. Estoy emocionada por saberlo ".

Un cambio de rumbo



A punto está de cumplirse un año desde que terminaran el rodaje de la primera temporada y la actriz lo recuerda como una época “loca” en la que el virus empezaba a estar presente. Ahora han cambiado mucho las cosas y se han dificultado para este tipo de grabaciones.

Pero los productores se muestran optimistas y hablan de marzo como posible fecha para poder volver a rodar. Desde luego, The Bridgerton ha cambiado la vida a Dynevor. Antes de que llegara este papel a su vida estaba, incluso, planteándose abandonar la industria porque llevaba un tiempo sin trabajar.

"Estaba teniendo ese momento de, 'Oh, Dios mío'. Estaba comenzando a escribir y pensé, 'Está bien, me voy a lanzar a mí misma en lo mío'. Tienes muchos de esos momentos como actor porque obviamente se trata de talento, pero sobre todo se trata de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado”, admitía.