J.Lo, uno de los grandes discos de Jennifer Lopez, cumple 20 años

Cuando nació J.Lo, en Enero de 2001, Jennifer López ya era la artista latina mejor pagada en la historia de Hollywood. Su primer álbum, On the 6 (1999), había vendido 8 millones de copias en todo el mundo, para sorpresa de muchos. Parecía ya evidente que su carrera, dividida entonces entre el cine y la música, no era algo efímero: “Soy una artista. Canto, bailo, actúo. Está dentro de mí y no es algo que un día vaya a desaparecer. Hasta que me muera estaré haciendo cosas”.

A sus 31 años, con todo este camino ya recorrido, López demostró que podía seguir evolucionando artísticamente. Si Selena, la película que protagonizó en 1997, la catapultó a la fama en la meca del cine y la convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares, J.Lo cimentó su estatus de estrella del pop.

Jennifer López, pitonisa

“He adquirido mi ética profesional de mis padres. Siento como si ni siquiera hubiera empezado. Espero llegar al noveno álbum, a la trigésima película. Quiero escribir más canciones, hacer giras, encontrar los papeles adecuados, tener mi propia familia. Por eso es por lo que tengo tanta energía. Sé lo que tengo por delante”. Jennifer López hacía estas declaraciones para la revista Rolling Stone en Febrero de 2001, cuando acabada de publicar su segundo álbum. Como pitonisa, también lo bordó. Hoy, 20 años después, la cantante, actriz, bailarina, empresaria o diseñadora de moda, ha conseguido y superado con creces todo lo que se propuso entonces.

Love Don't Cost a Thing, el tema con el que abre el disco JLO

J.Lo hizo de Jennifer Lynn López Rodríguez un ídolo y consolidó su dominio como referente del pop latino. Debutó en el nº 1 de la lista Billboard 200 y lideró las listas de Canadá, Alemania, Grecia, Polonia, Suiza y, cómo no, las de España también. Es su disco más vendido hasta la fecha y en 2001 fue el sexto álbum con más éxito a nivel mundial.

López tardó tres meses en grabar J.Lo, la cuarta parte de lo que empleó en su debut. Trabajó con el mismo equipo de productores, con Cory Rooney a la cabeza: “Ha cambiado drásticamente respecto al primer álbum. Con el anterior, tenía que estar convencida, incluso en un ochenta por ciento, de que podría hacerlo. En este, aporta técnica y control. Sabe lo importante que es tomarse tiempo en ciertas canciones y descansar”, decía el multipremiado productor.

J.Lo es un apodo que me han dado mis fans (...) Es una especie de terminología callejera que ha arraigado. Y me parece magnífico

López escribió cuatro canciones para el álbum, además de trabajar en la producción y de tener el control creativo. Según sus palabras, los temas eran una reflexión sobre dónde estaba en la vida en ese momento. “Llegas a cierta edad y empiezas a pensar en otras cosas. Te preguntas ¿qué va a ser de tu vida? ¿Es así como voy a seguir durante los próximos diez años o voy a hacer algo diferente? ¿Voy a estabilizarme o voy a seguir corriendo descontrolada?. Muchas de estas cosas están en el álbum”, decía López en Rolling Stone.

J.Lo se lo pusieron sus fans… ¿o fue el rapero Heavy D?

J.Lo, el título del álbum, es el nombre con el que muchos fans se refieren a la artista. Sobre su origen, la cantante ha dado varias explicaciones en diferentes medios. En 2001 contó en Chicago Tribune: “No fue algo que yo pidiera, algo así como ‘Llamadme J.Lo’. Básicamente J.Lo es un apodo que me han dado mis fans. Cada vez que voy a un sitio, cuando me presento en diferentes eventos, veo esos carteles que dicen ‘JLO’ o ‘Jenny Lo’. Es una especie de terminología callejera que ha arraigado. Y me parece magnífico. Es por eso por lo que cuando fui a ponerle nombre al álbum, y ya que el éxito se lo debía realmente a los fans, decidí llamarlo así”

Jennifer Lopez, durante la presentación de J.Lo en Hong Kong. / PETER PARKS/AFP via Getty Images

Esta explicación contrasta con la que ofreció en Julio de 2020, durante la emisión del reality World of Dance en el que participaba como jurado: "J.Lo procede de Heavy D. ¿Os acordáis del rapero Heavy D?. Él venía al estudio cuando estaba haciendo mi primer álbum y siempre me llamaba Jenny Lo. Yo estaba entonces saliendo con Puffy, y se hablaba de nosotros como ‘Puffy y Jennifer Lo’ o ‘Jenny Lo’. Así que yo dije ‘Voy a llamar a mi álbum J.Lo’”

J.Lo, por primera vez en directo

Decidió entonces Jennifer que J.Lo se merecía una presentación en directo. Sería su primer concierto (en realidad fueron dos), ya que hasta entonces no había realizado ninguno. Y quiso Jennifer que ese debut ante el público fuera en Puerto Rico, país de sus raíces y “mi isla bonita” como llama la cantante al país de procedencia de sus padres.

En el mes de Septiembre de 2001 llegó a San Juan acompañada de un séquito de más de 170 personas, y ofreció dos actuaciones en el Coliseum Roberto Clemente de la capital puertorriqueña. Dos espectáculos con "sabor latino", en el que estuvo acompañada por 10 bailarines… y por Joaquín Cortés. "Es mi primer concierto en vivo", dijo López en la rueda de prensa. "Estamos listos y tendré la colaboración de Joaquín Cortés, con quien siempre he querido hacer algo desde mi primer disco".

2001, un año memorable

2001, sin duda, fue un año memorable para Jennifer López. La misma semana que J.Lo debutaba en el nº 1 de Billboard 200 en Estados Unidos, The wedding planer, la comedia romántica que protagonizó junto a Matthew McConaughey, se estrenó en los cines situándose en el nº 1 de las taquillas.

Jennifer ya era entonces una estrella, pero este doble nº1 la convirtió en la única mujer que conseguía el primer puesto en el cine y en la música simultáneamente.

López también recordará ese año porque fue el de su ruptura sentimental con Puff Daddy y el de su compromiso (solo tres meses después de la ruptura) y posterior boda con el bailarín Cris Judd. La pareja anunciaría su divorcio amistoso en 2002.

Y en LOS40, su cuarto número 1

La adaptación al español del primer single, Love don't cost a thing, se llamó Amor se paga con amor y fue el único nº1 en LOS40 de J.Lo. Y eso que On the 6, su álbum debut, había logrado colocar tres números 1 en la Lista: If you had my love, Waiting for tonight y Let’s get loud.

Amor se paga con amor se convirtió en el cuarto Nº1 en LOS40 de Jennifer López, el 10 de Febrero de 2001.