El último tatuaje de Laura Escanes recibe críticas por el sitio donde se lo ha puesto

Laura Escanes tiene varios tatuajes en su piel, de momento, todos pequeños y discretos. El último lo acaba de compartir y ya ha recibido las primeras críticas. Se trata de la fecha de nacimiento de su pequeña Roma. “El día favorito de mi vida. En mi piel. Mi diario”, admitía sobre su última obra firmada por Iván Casabò.

Un guiño a su primera y única hija hasta el momento, fruto de su relación con Risto Mejide. Se ha convertido en la gran protagonista de sus redes sociales donde hemos podido ver, a lo largo de este año, lo mucho que ha ido creciendo.

Críticas al tatuaje

Son muchos los que han aplaudido esta nueva decisión de la influencer y han destacado la ternura que encierra este gesto. Pero, sin embargo, hay otros a los que no les ha gustado tanto y no por el significado que encierra sino por el lugar elegido para hacérselo, la mano.

“Parece un tatuaje de carcelaria...yo me lo hubiera puesto en la nuca o en la muñeca”.

“Qué pena poner números/fechas en la mano... En un sitio más discreto habría sido mejor”.

“Buff. Durillo el tatoo ahí”.

“Uff en la mano no suelen durar, y menos ahora que estamos todo el día con el gel. Espero equivocarme. ❤️”.

“Eres muy Bonica y me encantas, pero el tatuaje ahí... no lo veo, no lo veo 🙈 se ve de gentucilla 😅”.

Ya se sabe, como señalaba algunos de sus seguidores, que sobre gustos, los colores. “No te agobia que hagas lo que hagas o pongas lo que pongas todo el mundo te dé consejos? De verdad compensa? Yo no valdría para eso, ni por todo el oro del mundo. Señores es su vida y hace con ella lo que le dé la gana!!!!”, añadía otra de sus seguidoras. Pero no, debe de estar acostumbrada.

El caso es que tras el bajón que sufrió estas Navidades, del que nos hizo partícipe a través de las redes, parece haber encontrado una vía de escape en el cambio. Primero pudimos verla con el cambio de color de pelo, que ahora es rosa. Y se añade este nuevo tatuaje.

¿No hay dos sin tres?