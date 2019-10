Billie Eilish cuenta lo que sintió al ver a Rosalía en el Coachella

Este 2019 ha sido el año de Billie Eilish. La cantante ha lanzado su primer álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, ganándose el favor del público y de la crítica. Pero no solo eso, Bad Guy se ha convertido en una de las canciones del año, coronando la prestigiosa lista Billboard este año. Todo esto con tan solo 17 años. Nada mal. ¿verdad?

Pues bien, en LOS40 tuvimos el placer de poder hablar con ella durante su gira por España. La cantante estrenó la sección del “diccionario de”, donde los artistas hablan con todo tipo de libertad sobre todo tipo de temas: desde el dinero hasta la música, pasando por su opinión sobre otros artistas.

Uno de los nombres que salió fue el de Rosalía, otra de las artistas que más está dando que hablar este 2019 y con quien Billie Eilish se sentó hace unos meses en el estudio (aunque todavía estamos a la espera de escuchar el resultado). ¿Y qué le ha venido a la cabeza cuando ha escuchado el nombre de la intérprete de El Mal Querer? ¡Solo elogios y palabras bonitas!

“Dios mío, me encanta Rosalía. Oh, Dios mío”, comienza diciendo la artista. Tras ello, Billie comienza a contar lo impresionada que se quedó cuando la vio actuar en el Coachella: “Recuerdo que vi su show y pensé: ‘después de esto, no tiene sentido que yo actúe’. De verdad que pensaba que no podía superar algo así, nadie podrá hacer frente a su show”

Las dos cantantes coincidieron cuando terminó el concierto y Billie le contó lo mucho que le había gustado aquel espectáculo: “Ella lo sabe, después de verla no quería subirme al escenario, no merecía la pena”.

Sin lugar a dudas, Billie Eilish y Rosalía se idolatran mutuamente. Las dos artistas solo tienen halagos entre ellas. ¡Ahora solo queda saber cuándo se animarán a lanzar la colaboración!