Whatsapp pausa su política de privacidad ante la fuga de usuarios

Whatsapp comenzó 2021 actualizando su política de privacidad con unos términos y condiciones que no gustaron nada al conjunto de la población mundial. Básicamente venía a establecer que aceptadas las nuevas condiciones, la aplicación de mensajería podría compartir información personal del usuario con Facebook y otras empresas del grupo de Zuckerberg como CrowdTangle o Onavo. La respuesta de los usuarios no se hizo esperar: un éxodo masivo a otras apps que ha provocado que el gigante tecnológico retrase su entrada en vigor.

No se puede hablar de una marcha atrás ya que de momento Facebook parece seguir con su objetivo de fusionar sus bases de datos en una única ante el retroceso de su red social principal y el auge de otras como la propia Whatsapp.

Sin embargo, la fuga de usuarios a otras aplicaciones como Signal o Telegram han encendido todas las alarmas en la compañía que ha decidido retrasar hasta mediados de año la entrada en vigor de su nueva política de privacidad. Eso, de momento. Además, ha comenzado una campaña informativa de cuyo éxito dependerá sus decisiones futuras.

El objetivo ahora mismo de Whatsapp es parar el golpe a corto plazo y mantener el músculo de los millones de seguidores que usan su aplicación en todo el mundo. Sin embargo Whatsapp sabe que sus competidores en diferentes partes del planeta ganan adeptos gracias a sus diferentes funcionalidades y a su mejor tratamiento de los datos personales y privados.

Ante esta situación Whatsapp ha eplicado que "no puede ver tus mensajes ni escuchar tus llamadas y Facebook tampoco podrá. Whatsapp no mantiene información sobre sesiones ni con quién estamos mensajeándonos o llamando. Whatsapp no compartirá tus contactos con Facebook. Whatsapp no puede ver tus localizaciones compartidas ni tampoco lo hará Facebook. Los grupos de Whatsapp seguirán siendo privados. Y puedes disponer de tus mensajes para que desaparezcan y descargar todos tus datos".

Facebook suma varias polémicas relacionadas con la recopilación de datos y el hecho de que pueda compartir datos de teléfonos móviles, direcciones IPs o datos de transacciones con empresas ha puesto a medio mundo en alerta roja. En Europa, a priori, la Ley de Protección de Datos Europeos, evita este y otro tipo de abusos aunque habrá que esperar cómo se produce este trasvase de datos para comprobar si todo es tan legal como parece.

La nueva fecha límite parece estar puesta en mayo. Las dos interrogantes que flotan en el aire ahora mismo son: ¿Qué hará Whatsapp? y ¿Qué harás tú con Whatsapp?