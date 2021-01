Lady Gaga y Jennifer Lopez tienen algo que decir antes de participar en la inauguración de Joe Biden

Joe Biden va a convertirse este 20 de enero en el 46º presidente de Estados Unidos y lo hará en una inauguración atípico marcada por las restricciones del covid-19 y las fuertes medidas de seguridad tras ser asaltado el Capitolio el pasado 6 de enero. Lo que está claro es que será una de las ceremonias más seguidas de hoy en todo el mundo. Son muchos los que están pendientes de la salida de Donald Trump que no ha sabido admitir su derrota.

Ya hay preparada una gala por todo lo alto en la que no faltarán multitud de rostros conocidos que apoyan al nuevo presidente y no han dudado en acompañarle en un día tan importante para la historia del país. Demi Lovato, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi y Ant Clemons pondrán música al evento, pero no serán los únicos.

Lady Gaga y el himno

Como ya habíamos anunciado, Lady Gaga será una de las protagonistas. Se subirá al escenario para interpretar el himno de los Estados Unidos, sin duda, para unos ciudadanos tan patriotas como los norteamericanos, un momento clave en toda esta ceremonia. No es la primera vez que lo hace. En 2016 también fue la encargada de cantar he Star Spangled Banner ante millones de personas en la Super Bowl. En esta ocasión, lo hará en el Capitolio.

Unas horas antes, no ha dudado en compartir sus esperanzas para ese momento. “Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio”, escribía en redes junto a una foto en la que podemos verla tras la conocida cúpula y con mascarilla.

Con las fuerzas de seguridad

Otra que también estará presente es Jennifer Lopez que también ha estado haciendo ensayos en el lugar de los hechos. Allí, no ha dudado en hacerse fotos con algunos de los soldados que velarán porque todo vaya según lo previsto.

“Qué honor pasar unos momentos con estos valientes hombres y mujeres. Gracias por su servicio y sacrificio. Te honro hoy y todos los días. 🇺🇸 Mañana canto para ti y todos los estadounidenses. ❤️ 💙 # inauguración2021”, compartía junto a un vídeo con ellos.

Todo está preparado y los nervios son máximos. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra.