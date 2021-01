Miley Cyrus felicita el cumpleaños a Dolly Parton con este emotivo recuerdo de Hannah Montana

Hannah Montana siempre estará en los corazones de la generación de los 90. Los mejores años de Disney Channel si les preguntas. Hemos echado un ojo atrás a la mítica serie este 19 de enero en el que Miley Cyrus ha aprovechado el cumpleaños de Dolly Parton para felicitarla con una escena mítica, rememorando esos días en los que la familia se unía en un proyecto en común.

Aunque conocemos a Parton como la Tía Dolly en la serie, ella es también en la vida real una estrella del género country ganando siete Grammy’s y ha vendido más de 100 millones discos. La cantante, compositora y actriz de 75 años fue recientemente homenajeada por su labor en la industria musical en los premios Billboard Women In Music de 2020 en la que Cyrus le dedicó unas bonitas palabras.

Además de haber ayudado con más de 840.000 euros para luchar contra el Coronavirus, financiando parte de un estudio que ayudaba a la vacuna de Moderna a seguir adelante. Una mujer muy influyente en Estados Unidos que traspasa generaciones.

“¡Felicidades, tía Parton! Espero que estés con una mascarilla y relajándote. ¡Te lo mereces! Has sido una pionera y has pavimentado el camino para muchas mujeres trabajadoras, compositoras y cuenta historias como yo. Realmente me he modelado a mí misma fijándome en ti... De hecho, estoy de camino al cirujano para ponerme una Doble D. Las bautizaré en tu nombre”, decía en tono de humor Cyrus refiriéndose al tamaño de su pecho.

A la vez que hacía un guiño a la escena que compartían las dos en la que Miley dice que Hannah Montana es un reflejo de Dolly y ella le responde que con razón estaba echando en falta una peluca. Y es que Parton cuenta orgullosa que ella siempre supo que Miley era una gran humorista. Una cualidad entre muchas otras de la artista que dejó ver como protagonista de la serie infantil.