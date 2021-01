Jennifer Lopez estalla y contesta a los que la acusan de haberse inyectado botox

Jennifer Lopez ha demostrado que la edad no es un obstáculo para lucir cuerpazo y juventud. A sus 51 años sigue presumiendo de piel con sus posados en bikini y su belleza parece no tener límites. Algunos piensan que no es tan natural como ella siempre reivindica, pero lo cierto es que muchas firmarían por estar como ella.

Recientemente ha sacado una línea de productos de belleza bajo el nombre de jlobeauty y se ha aficionado a compartir vídeos con consejos y trucos para utilizarlos en los que solemos verla con la cara lavada. En el último que subió a Instagram se encontró con una hater que la acusó de haberse inyectado grandes cantidades de bótox. Ese producto que se utiliza para eliminar las arrugas a coste de perder movilidad en la cara y expresiones faciales.

“Puedo decir que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o intentas expresarte. Definitivamente tienes bótox. Toneladas de bótox. Y está bien, solo lo digo”, escribía la usuaria.

Zasca a las críticas

Normalmente Jennifer no entra en estas guerras, pero debió pillarla en momento débil y no dudó en contestar. “LOL, es solo mi cara. Por millonésima vez nunca me he puesto bótox ni ningún tipo de cirugía inyectable”, repitió por enésima vez. No es la primera vez que alguien pone en tela de juicio la falta de cirugía y retoques en el rostro de la cantante. Pero ella insiste en que la genética y los cuidados, especialmente con agua y jabón, son los responsables.

“Solo digo que utilicéis JLO Beauty y os sintáis bien en vuestra propia piel. Y hay otro secreto de JLO Beauty: trata de ser más positiva, amable y reconfortante con los demás y no pierdas tu tiempo hundiendo a los demás. Eso también te mantendrá joven. Con mucho amor", devolvía como zasca totalmente aplaudible pidiendo que la ofensa no fuera un medio de comunicación aceptado.

Si ese es el truco va tan bien, vamos a tener que probarlo, porque parece sencillo.