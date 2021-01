Jennifer López y los insultos machistas y racistas que sufrió y ha recordado Ben Affleck

Jennifer Lopez es el vivo ejemplo del trabajo, la lucha y la constancia para alcanzar una meta. La diva del Bronx se ha convertido en una de las estrellas mundiales más taquilleras en la industria del cine y en una de las solistas musicales con mayor renombre en Estados Unidos.

Pero pese a todo ello, el viaje hacia el estrellato no fue siempre un paseo de rosas. Y no lo decimos nosotros sino Ben Affleck. El actor de Hollywood, que fuera pareja de la actriz y cantante, ha recordado durante una entrevista para The Hollywood Reporter.

En uno de los podcast de la popular publicación de entretenimiento cinematográfico, Awards Chatter, el actor que fuera marido de J Lo recordó los insultos machistas y racistas que tuvo que sufrir la que entonces era su esposa.

"Mucha gente fue j***damente dura y cruel con ella. Me acuerdo de escuchar cosas muy feas, horribles, sexistas y racistas. También leer basura que, a día de hoy, supondría un despido directo del periodista en cuestión" aseguró Ben Affleck durante la entrevista.

"Por suerte, ahora se ha convertido en una leona y se respeta todo el trabajo que ha hecho, se celebran sus orígenes y el papel que ha jugado en nuestra industria. Como siempre debió ser. Llegar a los cincuenta con semejante carrera y seguir en lo más alto es digno de ser celebrado. Es todo un hito" explicó el actor.

In the morning, el último hit de Jennfer Lopez

Como prueba de que Jennifer Lopez sigue triunfando con casi cualquier actuación, película, canción o vídeo, un botón. La del Bronx acaba de estrenar el videoclip de In the morning bajo la dirección Mert and Marcus, prestigiosos fotógrafos de moda. En algunas imágenes aparece completamente desnuda y utilizando unas alas por lo que el vídeo está lleno de simbolismo.

¡Queda claro que sigue estando espectacular!