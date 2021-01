C. Tangana es fotografiado por Alberto García-Alix para Vogue

Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, puede presumir de ser uno de los artistas españoles del momento. El joven no para de sumar éxitos a su carrera. El pasado 2020, sin ir más lejos, batió todos los records de streaming en España de la mano de su hit Tú me dejaste de querer. La canción, que forma parte de su nueva etapa musical que llevará el nombre de El Madrileño, consiguió posicionarse como la canción más escuchada durante sus primeras 24 horas en Spotify España.

Su 2021 también ha empezado fuerte y el artista ha publicado el tema Comerte entera, con el que ha conseguido en sus primeros cinco días más de dos millones de reproducciones en Youtube.

Además, Antón también se ha convertido en uno de los protagonistas de la revista VOGUE del mes de febrero. El cantante ha sido fotografiado por uno de los mejores objetivos de nuestro país: Alberto García-Alix.

C. Tangana para Vogue España / Vogue España / Alberto García-Alix

Aunque a muchos y muchas no les suene su nombre, seguro que han visto en más de una ocasión sus fotografías. Alberto, premio Nacional de Fotografía en 1999, es uno de los fotógrafos más consagrados de la famosa Movida Madrileña.

“De adolescente, el único fotógrafo al que conocía era él. Sus imágenes tienen algo que hace que te puedan gustar con 13 años y te acompañen toda la vida. Creo que tenemos cierta conexión. Con otras palabras, con otra ropa, pero decimos lo mismo”, dice la estrella musical sobre el trabajo de García-Alix.

C. Tangana en Vogue España / Vogue España / Alberto García-Alix

En blanco y negro, con una iluminación muy cuidada y en unos espacios muy callejeros, C. Tangana mira al objetivo de Gracía-Alix para Vogue España.

El objetivo de C. Tangana a largo plazo

En la entrevista que se puede leer en las páginas del reportaje, C. Tangana ha hablado sobre algunos temas que no había abordado hasta ahora. El cantante ha hablado sobre el público al que quiere llegar con esta nueva música: “Quiero llegar a un público mayor, que alguien de 40, 50 o 60 años pueda saber quién es C. Tangana o reconocer alguna canción”.

También se ha sincerado sobre cuál es su objetivo como artista, mucho más allá de conseguir reproducciones en las plataformas: “Una de mis grandes metas es transformar la cultura. No hacer canciones, tener al día siguiente miles de reproducciones y ya, sino inspirar a otros artistas, inspirar discursos”.

C. Tangana para Vogue España / Vogue España / Alberto García-Alix

“Me interesa tener una carrera con la que haya producido cambios culturales. Que, igual que yo he ido al estudio de García-Alix, cuando tenga 60, un chaval de 30 venga al mío. Esa es la idea, no haber vendido la foto más cara”, ha dicho el joven en la entrevista para Vogue.

Sin duda, C. Tangana está consiguiendo sus propósitos a largo plazo y es que tiene toda la pinta de que su próximo trabajo va a marcar a toda una generación.