Beret, sobre ‘Desde Cero’: “Melendi me transmitió un punto de empatía con la canción”

Aunque Prisma, el primer álbum de estudio de Beret, viese la luz en octubre de 2019, el sevillano se ha propuesto seguir recordándonos lo importante que ha sido en su carrera. Sin ir más lejos, el pasado 13 de enero, el cantante se unía a Melendi para presentarnos el videoclip de Desde Cero, la canción incluida en este disco.

Este lanzamiento fue todo un regalo para sus fans, y también para los del asturiano. Cansados de la rutina impuesta por la pandemia, todos esperaban un dardo de energía. Y, ¿qué mejor que a través de la música de tus cantantes favoritos?

La unión musical de ambos artistas fue un compendio de casualidades, encuentros y pensamientos que vivió el propio Beret durante la creación de su disco. En LOS40 hemos tenido el placer de charlar con él acerca del origen de este tema, de la extraña grabación de su videoclip y de las anécdotas que guarda de esta experiencia.

Pregunta (P): Gracias por estar con nosotros, Beret. Enhorabuena por el lanzamiento de Desde Cero. Lo primero de todo, ¿por qué sale ahora el videoclip?

Respuesta (R): Ha surgido así. Yo creo que las cosas, cuanto más naturales, mejor. Yo creo que estamos viviendo unas circunstancias ahora en las que se nos ha pasado por la cabeza mandar todo al traste. Con esto de la pandemia, todos nos merecemos empezar desde cero. Yo creo que es una canción que a pesar de estar en medio de muchas canciones y tal, tenía que tener su momento y el momento ha sido ahora y ha sido con el videoclip, a pesar de que saliese hace un año.

P: ¿Cómo lo grabasteis?

R: Ha sido distinto. Grabamos aquí en una casa en el centro de Madrid. Recuerdo que ha sido complicado. Básicamente porque me hubiese encantado poder estar todos con esa conexión... Teníamos siempre cuidado con las medidas del coronavirus y tal. Ha sido un poco complicado. Sí que lo hemos disfrutado igual porque al fin y al cabo, ya no es que se disfrute el proceso sino también el fin. El hecho de sacar el vídeo en Youtube y ver que ha sido algo recíproco con la gente… hemos dado y hemos recibido muchísimo más. Ha sido raro, porque yo creo que todo lo que estamos viviendo desde hace año y pico es raro, pero no podemos librarnos de ello.

P: ¿Tienes alguna anécdota?

R: Tengo anécdotas en lo normal que está pasando ahora. Obviamente no podíamos darnos abrazos. Pero sí que grabábamos algunas escenas en las que aparecíamos los dos pero en una distancia. En una de las escenas habían dos habitaciones y nos separaba una puerta. Me hizo mucha gracia porque estábamos sintiendo el tema pero no nos veíamos directamente, y cuando nos veíamos un poco por la rajita era como: "cómo nos estamos flipando cada uno y qué pena no poder abrazarnos y hablar del tema".

P: En el videoclip se pulverizan distintas cosas, incluidos vosotros. ¿Representa esto que el tiempo y nosotros nos agotamos con su transcurso?

R: Yo el mensaje que he intentado buscar es como desprenderse de lo aprendido. Y ya no de lo aprendido, sino de tu vida. Como lo más banal en cierta forma es lo material, es lo primero que se va. En el videoclip se ve cómo poco a poco esos materiales se van pulverizando. Te das cuenta de que te estás mudando de esa casa y que lo último que queda es empezar desde cero uno mismo. Melendi acaba pulverizándose también las manos y la cara y yo entero. Es eso, el mensaje del tema es como desaprender para empezar desde cero.

P: ¿Cómo surge Desde Cero?

R: Yo tenía el estribillo. Estaba de vuelta en la furgoneta de gira con mi equipo. Y recuerdo que los siguientes párrafos que me salían después del estribillo eran muy Melendi. Yo había conocido a Melendi al poco tiempo. Él me transmitió un punto de empatía con la canción. Eso fue lo bonito: juntar la forma, que a él le encantó, y también el contenido, que él decía que le llamaba algo de dentro. Además estaba creando Prisma, y digo: "el mejor momento para hacer ahora mismo un tema imposible". Y así surgió el tema.

P: La canción tiene versos un poco premonitorios. "Hay momentos para todo, pero nunca todos van a estar ahí en cualquier momento". Son acordes a lo que hemos vivido y seguimos viviendo con la pandemia. ¿Te habías dado cuenta?

R: Sí que es verdad que es un tema que cualquier persona en cualquier momento puede sentirse identificada. Ahora porque ha pasado todo esto de la pandemia y mucha gente quiere empezar desde cero, pero yo creo que constantemente todos nos lo cuestionamos…

P: ¿Por qué Melendi?

R: Como te he dicho, por la empatía que ha tenido con el tema. No es un tema frívolo. Me he dado cuenta, por lo que ha escrito y por lo que transmite, que ha entendido perfectamente el mensaje del tema y, aparte, la conexión que tenemos con nuestras voces. Hace tiempo quizás yo hubiese dicho que eran voces dispares, que no tenían nada que ver la una con la otra, y quizás era un poco complicado colaborar. Pero después de haberlo escuchado y grabado, pienso que no es tan loco habernos juntado. Me he dado cuenta de eso después. Ha salido un tema muy bonito.

Emocionado, ilusionado y orgulloso de su trabajo, Beret presume de una colaboración cuyo videoclip ha marcado, sin duda, un antes y un después en su relación con el asturiano. ¿Será ésta la primera de una larga lista de proyectos juntos? No lo descartamos. Aunque lo de unir su voz a la de otros grandes y legendarios artistas ya es como coser y cantar para Beret.