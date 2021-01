Beret nos desvela nuevos detalles de sus próximas colaboraciones

Beret es uno de estos artistas cuyas canciones nunca dejarán de sonar en las playlists de nuestras canciones favoritas. Prueba de ello es su colaboración con Melendi, cuyo videoclip acaba de ver la luz pero ya la pudimos escuchar en su álbum Prisma. No obstante, y aún con un año y tres meses de vida, sigue emocionándonos como el primer día.

En LOS40 hemos tenido el placer de charlar con Beret acerca de este último proyecto que sus seguidores han recibido con tanta energía. No obstante, y aprovechando nuestro encuentro, hemos querido conocer un poco más de lo que nos va a ofrecer en este 2021. Agárrate porque vienen curvas.

Pregunta (P): Tus fans están deseando escuchar música nueva. ¿Cuándo se la ofrecerás?

Respuesta (R): Hace poco sacamos con Aitana un tema, sacamos con María Becerra y FMK, con Lola Índigo… ¿Nuevo? El jueves que viene sacamos con Cali y el Dandee, Primera Carta, que sale el viernes a la madrugada. Y lo siguiente que van a escuchar por mi parte van a flipar. Tengo unas colaboraciones y unos temas pendientes que prefiero no decir nada y que la gente se vuelva loca. Pero son... o sea, te lo juro, y puede sonar muy ególatra, pero son temazos.

P: Preguntaste en Instagram con qué artista nos gustaría verte colaborando. Marwan, Pastora Soler y Cali y el Dandee fueron algunos de los que contestaron. ¿Están entre los comentarios los que finalmente escucharemos en tus futuros temas?

R: Cali y el Dandee sí, pero los demás no. Es que la gente creo que no se espera para nada lo que viene. O sea son colaboraciones muy locas, y después de haberlas escuchado, es que… buah. A la gente le va a encantar, te lo juro. Pero qué va, no aparecen. Ninguno comentó. Yo creo que ninguno lo hizo precisamente por lo mismo.

P: O sea, no nos los podemos imaginar.

R: No, ni yo.

P: ¿Son mujeres, hombres...?

R: Son dos grupos, y uno es una chica.

P: ¿Cuándo vamos a escucharlo? ¿Lo tienes previsto?

R: La verdad es que no. Estoy haciendo temas asecas y no tengo ni idea de cuándo saco un tema u otro. Así que ni idea. Lo mismo el mes que viene tienes un tema y todavía no lo sé.

P: Más allá de tus canciones, ¿has pensado en volver al freestyle?

R: La verdad es que no. Sí que es verdad que improviso y sigo cantando lo mismo que cantaba hace años. Pero no, no he pensado en meterme en batallas de gallos. No sé meterme con la persona de enfrente. Pero tampoco he pensado otra cosa. En casa sí, con los colegas.

P: ¿Qué es lo bueno que te ha dado el 2020?

R: Tiempo para mí mismo. Llevaba mucho tiempo de gira, sin poder ofrecerme espacio y ahora que tengo la oportunidad de poder tener tiempo para dedicármelo a mí mismo y auto-observarme me he dado cuenta de que es algo prioritario. Si no estamos bien nosotros, no podemos estar bien nunca. Me ha dado tiempo.

Antes mencionábamos que Beret es uno de esos artistas que siempre nos emocionará con sus canciones. Pues bien, parece que su objetivo es seguir haciéndolo durante un largo tiempo más. Y tú, ¿estás listo/a para escuchar lo que el sevillano va a ofrecernos próximamente?