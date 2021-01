La música toma las calles Episodio 14: Budapest

Nos encantan los videoclips musicales y nos encanta viajar. Quizá lo segundo sea especialmente complicado hacerlo en plena pandemia mundial pero gracias a lo primero podemos recorrernos el mundo sin movernos a casa. Porque nuestros artistas favoritos ruedan sus propuestas audiovisuales en las cuatro esquinas del planeta.

Nuestra serie sobre los mejores clips rodados en las principales ciudades de todo el mundo llega a su capítulo 14 recogiendo el testigo de Mumbai (Bombay). Cogemos las maletas virtuales y nos vamos a la capital de Hungría.

El país se ha convertido en una referencia para los rodajes, no solo de videoclips sino también de largometrajes cinematográficos. Artistas de todo tipo y condición han rodado en Budapest aprovechando su bajo coste.

De Katy Perry a Michael Jackson, pasando por Nicky Jam, Selena Gomez o la británica Ellie Goulding que es una de las últimas en haber rodado en la preciosa ciudad dividida por el río Danubio en Buda y en Pest.

Ellie Goulding - Close to me

La cantante británica estrenó el clip para la canción Close to me junto a Diplo, el conocido DJ y productor estadounidense, y el rapero Swae Lee, del dúo de hip hop Rae Sremmurd famoso por su tema Black Beatles (la banda sonora del viral #MannequinChallenge) en un hit que nos enseñó la belleza de la ciudad húngara.

Además de las vistas aéreas generales, los planos del Fisherman's Bastion del Castillo de Buda, Castle Garden Bazaar y Gellért Baths invitan a viajar hasta allí y son solo una pequeña parte del patrimonio cultural e histórico de esta ciudad. La iglesia Matthias también aparece en el montaje final.

Nicky Jam con Will Smith y Era Istrefi - Live it up

El Mundial de Fútbol de Rusia 2018 tuvo una banda sonora en la que se unieron los talentos de Nicki Jam, Will Smith y Era Istrefi. Sin embargo, el videoclip de la canción no se filmó en el país, aunque se intente dar la impresión. La gran mayoría de escenarios pertenecen a diferentes puntos de la ciudad de Budapest.

Es el caso del puente que cruza el reggaetonero, el K-hid de la isla Hajogyari y la nave Nagyvásártelep que se usaba a comienzos del siglo XX como centro de distribución de frutas y verduras. Muchas viviendas de algunos de los distritos de Budapest (por ejemplo el tercero) representaron a viviendas rusas debido a su pasado soviético.

Michael Jackson - History

No es un videoclip musical al uso, pero en la carrera de Michael Jackson casi ninguno lo es. El que fuera Rey del Pop utilizó la Plaza de los Héroes de Budapest para rodar algunas de las secuencias más espectaculares que se recuerdan de History.

Y por si acaso os lo estáis preguntando... No, la estatua gigante de Michael Jackson no está allí. Hubiera sido una pasada, no decimos que no, pero no había tanta unión entre Budapest y el músico. Nos quedamos con las vistas de la galería nacional y el desfile por el puente de las cadenas.

Katy Perry - Firework

Los fuegos artificiales más memorables de Katy Perry, esos que salían de su pecho y de su corazón y se distribuían para infundir valor a los protagonistas del vídeo, tuvieron lugar sobre las calles de Budapest en plena noche.

Además del espectacular plano aéreo de la ciudad tomado desde la azotea del popular hotel Astoria de la ciudad, una de las secuencias finales fue rodada en uno de los patios principales del Castillo de Buda también en plena noche. Una estampa preciosa que los turistas no suelen poder disfrutar. El puente de las cadenas o el parlamento también se intuían en la noche húngara.

Selena Gomez - Round and round

Tal vez el vídeo más completo sobre la ciudad de Budapest sea, turísticamente hablando, Round and round de Selena Gomez. La ex chica Disney filmó en la capital húngara su videoclip en 2010 en diferentes puntos de interés de la ciudad.

El Parlamento, la Ópera, el hotel Astoria, el Puente de las cadenas, las recreativas de Dob St., el castillo de Buda... Curiosamente, el rodaje de Selena Gomez y el de Katy Perry coincidieron en el tiempo. Una historia para alimentar las leyendas de la música a orillas del Danubio.