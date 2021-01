Del símbolo de Lady Gaga al emotivo momento de Jennifer López: las actuaciones de la investidura de Joe Biden

Este 20 de enero, Joe Biden se ha convertido en el 46º presidente de Estados Unidos. Lo ha hecho en una inauguración de lo más atípica, marcada por las restricciones del covid-19 y ante fuertes medias de seguridad tras el asalto del Capitolio que tuvo lugar el pasado 6 de enero.

Otra de las cosas que ha llamado la atención es que, por primera vez en la historia de Estados Unidos, en anterior presidente no va a estar presente. Y es que todavía Donald Trump no ha asumido su derrota en las urnas de noviembre.

Durante la toma de posesión del cargo, que ha tenido lugar en el Capitolio, han actuado algunas de las mayores estrellas del momento (todas ellas demócratas, por supuesto).

Lady Gaga canta el himno estadounidense

La primera en actuar ha sido Lady Gaga. La cantante ha aparecido con un impresionante vestido negro y rojo, que recuerda al de la protagonista de Los Juegos del hambre, con un precioso símbolo en el pecho: una paloma de la paz dorada.

Lady Gaga cantó el himno nacional estadounidense durante el #InaugurationDay. Así fue el momento pic.twitter.com/vrbPtDuXsw — EL PAÍS (@elpaisuy) January 20, 2021

La estrella se ha puesto a entonar el famoso himno estadounidense, inaugurando la ceremonia. Un momento que ya forma parte de la historia del pop.

Jennifer Lopez rinde homenaje al pueblo latino en plena investidura

Ha llegado entonces el momento de Jennifer Lopez. La diva estadounidense de origen puertorriqueño ha cantado el tema This land is your land, una canción de Woody Guthrie que se ha convertido en uno de los himnos de Estados Unidos.



La cantante ha aparecido con un increíble traje blanco y se ha puesto a entonar este famoso himno estadounidense que habla sobre las cosas que unen a los ciudadanos y ciudadanas del país americano.

Jennifer Lopez cantó la icónica canción estadounidense "This Land Is Your Land", de Woody Guthrie, durante el #InaugurationDay #JLo pic.twitter.com/Jpn4c9W6cn — EL PAÍS (@elpaisuy) January 20, 2021

Pero si hay un momento que ha llamado la atención de la actuación ha sido, sin duda, cuando J Lo ha rendido homenaje a toda la población latina hablando en castellano en mitad de la canción.

“Una nación bajo Dios con libertad y justicia para todos”, ha gritado la artista ante los millones de espectadores y espectadoras que están siguiendo la ceremonia.

Garth Brooks, a capela

Tras un emotivo discurso de Joe Biden, ya como presidente, ha llegado el momento de Garth Brooks. La estrella de música country ha querido rendir homenaje a los estadounidenses intepretando Amazing grace a capela.

Han sido las trompetas quienes le han dado la señal de salida. En cuanto el cantante ha cantado la primera nota, los instrumentos de viento han dejado de sonar y el ambiente se ha quedado totalmente en silencio.

📺 TV en DIRECTO | Garth brooks interpreta a capela 'Amazing grace' en la investidura de Joe Biden #InaugurationDay https://t.co/HN3Cu1R5Xl pic.twitter.com/27hkGxPzMv — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2021

El artista de 58 años ha emocionado a la mismísima Gaga, que ha disfrutado desde primera fila del momento

