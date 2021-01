Rosanna Zanetti da consejos de maternidad: Faja posparto, lactancia materna, caída de cabello…

David Bisbal y Rosanna Zanetti dieron la bienvenida a su pequeña Bianca durante la pandemia. Era su segunda hija en común tras haber tenido a Matteo. Ahora conviven con los dos pequeños que llenan su casa de alegría. Ella está en el proceso de posparto, recuperándose y conociendo nuevas experiencias.

Por eso, ha querido compartirlas para ayudar a otras que están pasando o van a pasar por el mismo proceso. Ha abierto en sus historias de Instagram una ronda de preguntas y respuestas sobre la maternidad.

Ha hablado de temas tan comunes como el recibimiento de una nueva hermana, tener dos bebés en casa con poca diferencia, fajas posparto, lactancia materna…

Matteo y el recibimiento a su hermana

Cuando Matteo nació tuvimos la oportunidad de que la familia estuviese acompañándonos o recibimos visitas a las pocas horas, pero cuando Bianca nació con pandemia y tuvimos que ausentarnos dos días de casa. Matteo se quedó con mi mamá, no pudimos recibir visitas, éramos solo David y yo y cuando llegamos a casa Matteo estaba rarísimo porque estuvimos dos días fuera de casa y era como dónde se habían metido. Matteo estaba pequeño, cumplió el año cuando estábamos empezando lo de la pandemia y no tuvo la oportunidad, con todas las restricciones, de compartir con niños de su edad. Era la primera vez que veía una bebé y no entendía nada y se la acercabas y no quería, le dio por ignorarla.

Matteo tenía un año y seis meses cuando Bianca nació. Era un bebé y sigue siendo un bebé y lo que hicimos fue llenarlo de mucho cariño y atención a él para que no sintiera la diferencia. Con el paso de los días se fue acostumbrando a la presencia de Bianca y con el ejemplo y el amor se enseña. Teníamos muestras de cariño con él, muestras de cariño con la bebé delante de él, juegos que le hacíamos a él y que luego él quería hacérselos a su hermana. Hoy en día ve a su hermana y quiere hacer juegos con ella todo el día sin darse cuenta de que es muy pequeña. Le da besos todo el rato.

Hijos con poca diferencia

No sé si será lo mejor o lo más recomendable y fue algo que decimos no tanto por nosotros sino por ellos. Que tuviesen poca diferencia de edad y fuesen como compañeros. Lo que sí es cierto es que me quedé embarazada cuando Matteo tenía 10 meses y él estaba en esa etapa de aprender a caminar. Y en ese primer trimestre, que no es el más cómodo, me costaba seguirle el ritmo. Eso es lo más difícil de dos bebés tan seguidos.

Faja posparto

La faja da sensación de estar más recogidas, pero está desaconsejada porque hace todo el trabajo por ti, los músculos se relajan, no contraen y por ese motivo decidí no usarla. No por llevar faja nos vamos a recuperar más rápido, ni vamos a tener menos barriga pronto, ni vamos a estar planas. Es una cuestión más de sensación y algo psicológico que real. La que sí usé, es la faja de cadera, creo que la hice en cinturón pélvico, en este segundo porque a la semana de dar a luz caminaba y sentía que la cadera se me iba y sentía que me iba a desarmar cuando caminaba. Esta faja sí me ayudó a sentirme a mejor y a cerrar las caderas. Estamos hablando de un tema más de cadera, no de barriga. La utilicé muy poco, creo que un par de semanas.

Quien ha pasado por esto de tener dos bebés pequeños saben que algunas situaciones sí que pueden resultar caóticas, hermosamente caóticas. quisiéramos tener diez brazos para hacer un montón de cosas a la vez, cargarlos a la vez. Hay que verlo como etapas, tampoco es que vaya a durar toda la vida, puede ser caótico, pero no es imposible de sobrellevar.

Caída de cabello

Con el postparto con Matteo se me calló muchísimo el cabello, sobre todo por la parte de delante, yo tenía huecos. Por eso en aquel entonces decidí cortarme el flequillo porque estaba un poco obstinada de verme el hueco, es una etapa fastidiosa pero no se puede hacer nada, es una etapa, transitorio. El cabello va a crecer, quizás más lento de lo que nos gustaría, pero va a crecer. Es algo hormonal, no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. A unas mujeres se les va a caer más que a otras, pero hay que tener paciencia.

Expectativas vs realidad

A veces la realidad no se corresponde con nuestras expectativas y no pasa nada, está bien, no es el fin del mundo, hay soluciones. No pasa nada si la totalidad de nuestras expectativas no se cumplen. Si queríamos un parto natural y terminó en cesárea eso no le resta valor a tu parto ni te hace peor mujer o madre, si te comparas con una que lo tuvo natural. Si tu expectativa era dar pecho y por ciertos motivos tuviste que darle fórmula, no te sientas mal porque eso no le resta valor a tu maternidad, a tu proceso, a ti como mujer. Está bien que usemos las experiencias de otras para nutrirnos, pero no para compararnos.