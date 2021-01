Aitana se somete al test de cultura pop de los 2000

Los millennials le tenemos mucho cariño a los 2000. Fue una década en la que, en lo que se refiere a la cultura pop, vivimos momentos increíbles. En aquellos maravillosos años se estrenaron series que ahora forman parte del imaginario colectivo (Un paso adelante, Los Serrano, El Internado…) y musicalmente asistimos a una auténtica revolución con el nacimiento de estrellas como Britney Spears, Rihanna y Katy Perry.

Precisamente de ese sonido de los 2000, con otros exponentes como Avril Lavigne, Simple Plan o Green Day, se inspiró Aitana para hacer 11 razones, su segundo trabajo discográfico. Se publicó el pasado mes de diciembre y presume de tener claras influencias de esos artistas que nos hicieron vibrar por aquel entonces.

Videoclip oficial de '11 razones'

En LOS40 queríamos aprovechar esta bonita circunstancia y durante nuestro encuentro con Aitana, además de la entrevista de rigor, se nos ocurrió someter a la cantante a un test sobre todo ese legado que nos dejaron los 2000: los discos que fueron números 1, la posición de España en el Festival de Eurovisión 2003, el beso más viral de nuestra historia…varias cuestiones para comprobar cuánto sabe la catalana de esa época dorada.

Así es el test que le hacemos Aitana

¿Cómo funciona el juego? Muy fácil. Vamos año por año, del 2000 al 2010, preguntando por algo que tuvo especial relevancia en la escena musical, en televisión o en el mundo viral. Además, le damos a Aitana tres opciones: A, B o C. En esta prueba de cultura general se cuelan artistas como Britney Spears y famosos tan conocidos como Iker Casillas. Y ojo, porque el juego dio de sí y Aitana incluso nos contó alguna que otra anécdota...

¿Quieres ver el resultado? ¡Dale al play!

'11 razones', el nuevo éxito de Aitana

Aitana sigue saboreando el éxito de 11 razones. Su segundo álbum de estudio, sucesor del fenómeno Spoiler, continúa en lo más alto del ranking de los discos más vendidos en España, sin parar de sumar escuchas en las principales plataformas de streaming. No obstante, antes de que llegaran las cifras, la princesa del 'pop…rock' ya estaba satisfecha con este trabajo.

"No soy de ponerme mis canciones en el coche porque me da vergüenza y este disco me lo he puesto un montón de veces. 11 razones va a marcar un cambio, no sé si en el panorama musical o en mi carrera, pero en mí marca un cambio", nos contó Aitana en una entrevista en la que también se abre en canal y desvela, entre otras cosas, el mal trago que pasó con el lanzamiento de Teléfono.

Puedes ver la entrevista completa en LOS40.com o en nuestro canal oficial de Youtube.