Aitana se corona con ‘11 razones’: el disco que la consagra como la princesa del pop...rock!

Se acabó la espera. Aitana irrumpe en la escena musical con un álbum que promete ser el que marque un punto de inflexión en su carrera discográfica. Con 11 razones, título de este trabajo, la cantante se deja llevar por el sonido que eclipsó la industria en los 2000 con una apuesta que se aleja de los derroteros que marca ahora el mercado musical, tan enfocado en Latinoamérica.

En LOS40 ya hemos escuchado las 11 razones de Aitana y analizamos el cambio de sonido, el concepto unitario que tiene y todo lo bueno que podría darle este disco a la que fuera una de las grandes exponentes de Operación triunfo.

Ahí está Aitana, la princesa del pop…ROCK (por Adriano Moreno)

Se nota cuando Aitana está satisfecha con lo que hace. No suele alardear y es muy cuidadosa a la hora de alimentar el hype por si no cumple con las expectativas de los demás. Sin embargo, con 11 razones, su segundo álbum de estudio, no pudo contenerse y celebró la noticia de su lanzamiento con estas palabras: "Estoy demasiado emocionada. De verdad, sé que solo es mi segundo disco, pero es que lo siento como el disco de mi vida, Dios". Tantas ganas solo podían significar que se avecinaba algo realmente bueno.

Como millennial que pasó su adolescencia refugiándose en las canciones de Avril Lavigne, Pignoise y Blink 182, confiaba bastante en las 11 razones de Aitana. ¿Qué dudas podía tener de un disco con el que la cantante prometía recuperar ese sonido pop de los 2000? Más (feat Cali y El Dandee) ya nos avisó de las intenciones de la artista y Tu foto del DNI, ese tema improvisado con su amigo de toda la vida, nos confirmó que la extriunfita quería darse un tiempo con el latineo y crear una banda sonora para las generaciones más jóvenes. Y no fueron promesas vacías. Aitana publica nuevo trabajo cumpliendo con lo dicho y dándonos los himnos que merecemos.

Si con Tráiler y Spoiler prefirió experimentar y tocar varios palos (urbano, pop, latino) para ver con qué sonido se sentía más cómoda o mejor artista, con 11 razones apuesta todo por el pop/rock y el resultado es una maravilla. Se nota que Aitana sabe lo que quiere y, sobre todo, ha entendido cuál es el público al que va dirigida, creando para todos ellos once canciones que forman parte de un todo, un todo que es juvenil, tiene su coherencia y suena actual, a pesar de sus influencias.

Videoclip oficial de '11 razones'

También hay un denominador común: el desamor y el empoderamiento. Son los dos temas que hay detrás de la historia de 11 razones, una historia que Aitana ha querido contar sin ponerse demasiado sentimental. Se pone cañera, se viste de princesa pop/rock, con botas altas y peinado de dos colores, y canta esos temas con los que uno quiere empoderarse cuando algún imbécil le hace daño, cuando quieres tirarte sobre la cama y ponerte en modo intenso/soñador o simplemente cuando te apetece darlo todo en el coche con las ventanillas bajadas.

Hay varias joyitas en en este segundo disco, empezando por Menos, la canción con Álvaro Díaz y Pole. Sigue la estela de 11 razones, con ese toque que convirtió a Batmóvil (remix) en hit, y tiene potencial de single. También podría tener videoclip Cuando te fuiste, porque esta pedazo de canción con Natalia Lacunza es otra de las piezas fundamentales del disco, con bien de empoderamiento y compañerismo entre las dos artistas que se formaron en la misma Academia.

En cuanto a los temas en solitario hay que destacar No te has ido y ya te extraño, el tema que inaugura el álbum y que tiene cierta influencia de La Oreja de Van Gogh; Igual y su estribillo rompedor, a pesar de ser la más melódica; y 11 razones, el cierre perfecto y la canción que une a todas las demás. No había mejor carta de presentación de lo que va a ser la segunda era de Aitana, una en la que ya no quiere ser una princesa del pop al uso, quiere convertirse en el icono de una generación y bien saben las que fueron sus homólogas en otra época que va por el camino correcto.

Mi top 3:

11 razones Más (con Cali y El Dandee) Cuando te fuiste (con Natalia Lacunza)

Ojalá tener Tuenti para compartir las letras de '11 Razones' en mi muro (por Alberto Palao)

No, Aitana no ha creado la fórmula de la Coca-Cola (aunque podría haberlo hecho perfectamente junto a Katy Perry este año y su Resilient), pero tampoco le hace falta. La cantante ha encontrado por fin su sonido y lo ha hecho en un álbum que podría definirse como "juvenil, fresco y dinámico". ¡Exacto, las mismas palabras que cualquier publicista quiere utilizar para vender uno de sus productos! Pero, por suerte, esta vez es totalmente cierto.

La voz de Aitana brilla en 11 Razones, demostrando lo ya sabíamos todos desde que la conocimos hace ya tres años en la academia de Operación Triunfo: es perfecta para el pop. Ojo, que eso no está reñido con experimentar con todo tipo de géneros, ¡ni mucho menos! Pero este álbum tiene coherencia y sus canciones funcionan tanto en separado como en conjunto. Quizá, la que más se aleje es Corazón sin vida, pero ¿cómo perder la oportunidad de tener un 'sampleado' de Corazón Partío en el disco?

Videoclip oficial de 'Corazón sin vida'

Las colaboraciones le van como anillo al dedo a la cantante. Para la ocasión, nuestra princesa pop ha optado por cantar con compañeros y compañeras que están en su misma onda (o lo que es lo mismo, que tienen su misma edad).

En el disco encontramos un sonido muy centennial (y si todavía no sabes lo que es este término, quizá este nuevo álbum directamente no sea para ti). La artista busca aquellos ritmos que conquistaron los principios del 2000’s y que seguramente Aitana escuchaba en su más tierna infancia. Así, el sonido rasca de aquel Pignoise o de aquella Belinda que conocimos cantando Lo Siento y que disfrutarán tanto aquellas personas que crecieron cambiado los estados de Tuenti como los que ahora bailan virales en TikTok.

Dejando de lado sus colaboraciones con Sebastián Yatra y con Cali y el Dandee (y de las que ya hemos hablado largo y tendido en otros artículos), el tándem que hace con Natalia Lacunza en Cuando te fuiste es adictivo. No precisamente por sus voces (no se trata de un duelo vocal donde ambas volverían a proclamarse finalistas por méritos propios de un talent), sino por la letra. Con un mensaje al más puro estilo "te quiero, pero más a mí", el verso del estribillo lo vamos a ver en más de un pie de foto de Instagram tratando de ser una indirecta muy directa hacia los crush: "Pero yo aprendí a mirar lo que al mirarme no viste. Y ahora quieren florecer las rosas que no me diste. Tanto que me dolió, tanto que se curó. Y tanto que te perdiste. Yo me volví a querer cuando te fuiste".

Lo mismo pasa con Menos, junto a Álvaro Díaz y Pole, donde Aitana vuelve a demostrar que este sonido pop rock está hecho para ella. Es más, quizá este tema es el que más nos recuerde a Tu foto del DNI que cantó junto a su amigo Marmi el pasado mes de septiembre y donde ya nos dio una pista de por dónde iba este nuevo sonido.

Pero este sonido pop rock, por suerte, no solo se queda en las colaboraciones. Tanto el nuevo single, 11 Razones, como No te has ido y ya te extraño vuelve a rescatar ese sonido donde las guitarras son las principales protagonistas.

Además, esta vez Aitana ha preferido dejar de lado el inglés apostando por un álbum totalmente en castellano. Que sí, que reconocemos que tuvimos Popcorn en bucle cuando salió, pero si destacaba poco en el anterior disco, en este menos.

Sin duda, Aitana trae en trabajo definido y con personalidad propia que hará felices tanto a los fans como a aquellas personas que llegaban a casa con ganas de encerrarse en su habitación y bailar hasta agotarse con la música de su MP3.

11 Razones es todo lo que funcionaba en el pop rock de inicios de los 2000’s, pero con letras adaptadas a nuevos tiempos. ¿La única pega? Que no vayamos a poder compartir sus letras en Fotolog.

Mi top 3: