‘La isla de las tentaciones 3’: Marina y Jesús, la pareja con más peligro de romper y con más memes

Ha bastado una sola noche para que empiecen algunas complicidades entre novios y solteros. La isla de las tentaciones 3 promete infidelidades más pronto que tarde. Y una de las candidatas a caer primero es Marina.

Ya en el primer programa, durante la elección de citas, dejó claro que había encontrado complicidad con Isaac, el tentador al que ya apodan como ‘el lobo’. El mismo que hemos visto en el avance cómo le dice: “Tú lo que necesitas es que te den caña”.

Ella no dudó en ponerle el collar y elegirle para la primera cita, algo que no gustó nada a su chico, Jesús. Todo apunta a que va a ser uno de los que más sufra en esta edición. De momento, Marina ya ha expresado sus primeras dudas ante las señales que asegura que le están pidiendo un cambio de vida.

En redes, que siempre se abre debate durante las galas, ya señalan a Jesús como la versión masculina de Melyssa Pinto este año. Muchos le auguran el mismo sufrimiento que a la ex de Tom Brusse, aunque, de momento, al que hemos visto llorar desconsolado en el avance del próximo programa es Hugo.

Hasta concursantes anteriores, como Pablo Moya, el ex de Mayka Rivera, ha querido comentar la historia de Jesús y Marina. "A mí esto, me está sonando a algo", aseguraba en un vídeo en el que comparaba la historia de esta nueva pareja con la suya propia que no tuvo un final feliz.

pablo hablando de la relación de marina y jesús es demasiado jjajajaj #LaIslaDeLasTentaciones3 pic.twitter.com/HUgFYF9602 — paula🧘🏻‍♀️🦋 (@paaulalonso) January 22, 2021

Una alarma inquietante

Lo que está claro es que la alarma, que ya hemos visto cómo va a sonar en breve, va a dar mucho juego en esta nueva edición. Suena a altas horas de la noche en la villa de los chicos y eso genera muchas dudas. ¿Podrán soportar la presión y dormir con las dudas dando vueltas en su cabeza? Los memes ya circulan en twitter sobre lo que dará de sí esa sirena que, estamos convencidos de que van a acabar odiando todas las parejas.

La isla de las tentaciones 3 ha comenzado y se abren las apuestas. De momento, Marina y Jesús son los primeros candidatos a terminar su relación.