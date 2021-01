Isaac Torres, el lobo de ‘La isla de las tentaciones 3’ que siempre consigue rollo en los realities

La isla de las tentaciones 3 ha comenzado y estamos en esos primeros momentos de presentaciones y de ir conociendo tanto a parejas como a solteros. Aunque solo hemos visto una gala, está claro que ya hay un triángulo que apunta maneras, el que forman Marina, Jesús e Isaac.

Marina y Jesús llevan cinco años juntos y su relación está marcada por la rutina y el desgaste y alguna que otra infidelidad de ella. En redes, son muchos los que afirman que será la primera en ser infiel a su chico al que ya comparan con Melyssa por lo mucho que sufrió con Tom Brussse.

De momento, parece que el responsable de ese sufrimiento será Isaac Torres, el barcelonés de 25 años que es un experto en realities, este es el tercero para él. Se presenta como influencer: “Todo el mundo me conoce como el lobo y quiero encontrar, por fin, a mi Caperucita”.

Parece que el apodo le va como anillo al dedo porque ya parece haber encontrado a su nueva presa. Marina ha caído rendida a sus encantos y lo ha elegido para su primera cita. "Me transmite muy buena vibra, es con el que más afinidad he tenido y es un encanto de chico, me cae superbien", dijo para explicar su decisión.

Entre ellos se veía una complicidad que no le gustó nada a su chico, Jesús, que precisamente, su límite lo había puesto ahí, en que su chica tuviera complicidad con alguno de los tentadores.

Pasado en Super Shore

Isaac sabe de qué va el juego y está dispuesto a todo. Ya lo hemos podido comprobar en su paso por otros dos realities. Le vimos en octubre de 2017 participar en Super Shore de MTV y fue uno de los que dio más juego por su descaro y su falta de pudor. En aquella edición compartió fiestas con Ferre, Elettra Lamborghini, Luis Caballero ‘Potro’ o Karime, viejos conocidos de estos formatos.

“Una experiencia única, nueva, que tienes que vivir para saber cómo es”, confesaba por aquel entonces en una entrevista que publicaba el confidencial. En aquel momento ya le comparaban con otro grande de estos formatos, Abraham García. “Me lo dicen mucho. Somos bastante parecidos. Somos diferentes al resto, la verdad”, reconocía, “es un chaval estupendo, yo me llevo muy bien con él”.

En aquel programa demostró que no tiene problemas con mostrarse completamente desnudo delante de una cámara y que es capaz de enrollarse con varias de sus compañeras sin pensárselo mucho. Protagonizó tórridas escenas en la ducha con Adela Hernández y también se enrolló con Elettra, la que ahora es la mujer de DJ Afrojack.

En aquel momento ya dejaba claro que le gusta que le miren y que las cámaras no son ningún impedimento para disfrutar. “Cero vergüenza, porque soy monitor de gimnasio, siempre tengo muchísima gente en mis clases y estoy acostumbrado a tratar con la gente, a que me mire mucha gente y como si no estuvieran”, admitía.

Reality internacional

Esto de los realities engancha y después de Super Shore, Isaac cruzó fronteras y se marchó a Chile para participar en Resistiré, otro programa de MTV donde las tentaciones estaban al orden del día y en el que también participó Aída Nízar.

En aquella ocasión también experimentó su poder como conquistador de mujeres. Empezó tonteando con Keyla Caputo con la que fue infiel a su por entonces novia. Terminaron distanciándose y entonces pasó a la uruguaya Laura Prieto con la que terminó enrollándose. Una vez acabado el programa se dijo que había sido un montaje, pero está claro que tiene callo en esto de dar espectáculo en los realities.