‘La isla de las tentaciones 3’: Así son las alarmantes predicciones de los exconcursantes de otras ediciones

Se ha hecho de rogar, pero por fin está aquí: La Isla de las Tentaciones 3 ya ha empezado. Con unas parejas de lo más polémicas, tanto ellxs como las tentaciones ya se han conocido e incluso han llegado a conectar.

Ya hay algunas concursantes que han destacado por encima de los demás. Desde Diego, cuyo videoclip ha causado un auténtico revuelo en redes aún estrenado el año pasado; a los continuos llantos de Manuel.



Sin embargo, con las parejas aún desconocidas -algunas más que otras después de su turbio pasado televisivo-, los grandes protagonistas siguen siendo los exconcursantes.

Los que en su día fueron a la isla a poner a prueba a las que en su mayoría ahora son exparejas, no han dudado en promocionar el regreso del programa de Telecinco, sin poder evitar dejar algún que otro comentario.

Es el caso de Marta Peñalte, exnovia de Léster y una de las más irreverentes de la segunda edición, que ha publicado lo que cualquiera de los seguidores del programa quiere:

Cristian Jerez -también de la segunda edición y exnovio de Melodie- ya ha elegido favorito Jesús. Pero no ha querido quedarse ahí, sino que no ha podido evitar soltar una pulla al ver que su pareja Marina le decía que no le quería perder ni le cambiaria por nada: "Eso me dijeron a mí", acompañado de una carcajada.