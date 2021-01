Sofía Suescun confiesa que tuvo algo con uno de los solteros de ‘La isla de las tentaciones 3’

Hugo, el chico guapo de La isla de las tentaciones 3, está convencido de que le soltero que puede gustarle a su chica, Lara, es Xavi, el piloto de motos de 35 años que vive en Andorra. “Lo veo un poco más mi rollo, le molan las motos”, aseguraba el ex Gran Hermano, para finalmente añadir que no estaba preocupado.

“Soy competitivo en las motos, pero más en el amor. Sólo hay que comprobarlo”, decía Xavi en su presentación. De momento, Lara no le ha dado el collar para tener una cita con él, ha escogido a otro soltero, Javi, con el que asegura que tiene afinidad porque le gustan mucho las redes.

Un tentador con pasado

La que sí tuvo citas con él, pero en un pasado es Sofía Suescun que ha confesado en Ya es mediodía, el programa del que es colaboradora, que tuvieron algo en el pasado. Eso sí, ha querido restarle importancia, asegurando que ahora a todo lo llaman novio.

Según ella, fue un amigo de verano hace ya unos cuantos años con el que se lo pasó bien, pero nada más. Y ha recordado que le engañó con la edad. Desde luego, fue un chico que, por lo que ha dicho, no le marcó demasiado.

Xavi, el soltero de 'La isla de las tentaciones 3' que tuvo algo con Sofía Suescun. / Foto cedida por Mediaset

Como colaboradora y experta en realities ha comentado el estreno del programa y no daba crédito a lo rápido que se olvidan los unos de los otros los novios de las parejas que han decidido a poner a prueba su relación.

Sofía en la isla

Sus compañeros le han preguntado si iría a la isla con su chico, Kiko Jiménez, y ha sido rotunda: “No me lo he planteado en ningún momento”. Aunque si al final se decidieran, no duda que su chico pasaría la prueba, “creo que sí, perfectamente”.

Lo que tiene claro es que, de ir, le gustaría más hacerlo como soltera que con pareja. “De tentadora sí, de pareja creo que se pasa mal”, aseguraba, “como tentadora me lo pasaría bien”.

De momento se va a tener que contentar con comentar el reality desde España y parece que ya tiene mucho que opinar. Lo que no ha aclarado es si cree que su ex, el piloto, tendrá recorrido en la isla o no.