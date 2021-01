Tiësto ficha por Ty Dolla $ign para lanzar una nueva versión de ‘The Business’ (Part II)

Tiësto quiere terminar de aprovechar el éxito de The Business, un tema lanzado el año pasado, con un nuevo estilo. Para ello se ha aliado con Ty Dolla $ign quien se ha encargado de darle parte de su estilo R&B, bautizando a esta versión como The Business Part II.

El DJ ha mantenido el beat de base que le caracteriza intacto, reemplazando en cambio las voces agudas por el tono del rapero, mucho más melódico, rapero, bailable... Sin duda, una apuesta más comercial que puede llegar al público de este nuevo fichaje.

“La respuesta del mundo entero a The Business ha sido increíble. No hay nada mejor que combinar diferentes sonidos y géneros para crear algo realmente especial. Las suaves vocales R&B de Ty llevan este tema a otro nivel. Siempre he sido un enorme fan de su trabajo, tiene un talento excepcional y estoy muy emocionado de colaborar con él. Estoy muy contento de compartir esta nueva versión con los fans de ambos de nosotros que están por todo el mundo”, decía el creador.

“¡Ya tenemos una! Agradecido por ser parte de este legendario momento. Siempre he sido fan de Tiësto”, añadía Ty al momento. Un sencillo más que añade a su carrera después de sacar en ocubre su LP, Featuring Ty Dolla $ign.

Para la ocasión han diseñado una portada en la que Ty y Tiësto se convierten en dibujos color morado y rosa neón con unos sutiles efectos especiales. Ideal para el ritmazo de la canción. “Let's get down to business/ Girl you've been on my wish list/ Way more than bad you're vicious/ Pussy clean delicious Won’t doubt it, I know you ‘bout it/ Bottega she like my outfit/ Broke boy no can't be around it/ When there's big business I hit my accountant”, cantan los dos a dúo.

El vídeo original ya acumula 35 millones de visitas desde su lanzamiento en septiembre y sigue subiendo en la lista global de Spotify rondando el Top 20 (en el momento de publicación). El DJ esperará un impulso con esta nueva vida de la canción.