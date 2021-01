Lucía Rivera habla de su ruptura con Marc Márquez ahora que se rumorea que tiene algo con María Pedraza

Superar una ruptura cuando los implicados son famosos es más difícil para ellos que para el resto de los mortales. Tienes que ser testigo, quieras o no, de las nuevas conquistas de tu ex que seguro que llenarán mucho papel cuché. Por mucho que bloquees al que ha dejado de ser tu pareja, siempre habrá un titular que te lo recuerde.

Es el precio de la fama y Lucía Rivera y Marc Márquez son dos jóvenes que lo saben muy bien. La modelo y el piloto de motociclismo fueron pareja durante algo más de un año, pero el pasado marzo se confirmó su ruptura. Esa pareja idílica de guapos y exitosos, daba por zanjada su relación.

Y con la misma discreción que llevaron su relación, llevaron su ruptura. Lo único que expresó la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero fue una petición de lo más normal: “Estoy intentando no pensar en ello para estar bien y ser positiva, pero hay comentarios que me duele que me digan”.

Hablando de la ruptura

Ha pasado el tiempo y cada cual ha seguido su camino, pero hay gente que sigue empeñada en recordarles su pasado. De ahí que, cuando Lucía ha dado carta blanca a sus seguidores para que le hicieran preguntas, una usuaria no ha dudado en preguntarle por aquella historia.

“Acabar con tu última relación te hizo cambiar y quererte más que antes (no tiene por qué haber sido mala)”, compartía. Y ahí es donde Lucía ha soltado su breve, pero contundente comentario: “Pues sí, la verdad. Y me costó mucho”. Unas palabras que dejan entrever que la ruptura no fue fácil para ella, pero que ya la ha superado.

Marc Márquez y Lucía Rivera fueron pareja en 2019. / Pablo Morano/MB Media/Getty Images

¿Marc Márquez y María Pedraza?

Y esta pregunta llega justo cuando cobran fuerza los rumores que apuntan a que Marc Márquez podría estar empezando algo con María Pedraza. Se dice que la actriz rompió su relación con Jaime Lorente el pasado diciembre y parece que un ‘cute’ en una foto del piloto, ha levantado las sospechas. Un comentario que parece que borró poco después de escribirlo vista la repercusión.

Tras su ruptura ya le adjudicaron nueva pareja a Márquez y cuando le preguntaron a Rivera lo dejó claro: “Me da bastante igual, pero supongo que no es verdad. Ya puede hacer lo que le dé la gana”. Aquello se quedó en un rumor, veremos qué pasa ahora con Pedraza. Lo que sí sabemos es que ella es una gran fan de las carreras.